中央地方攜手 賴清德肯定屏東治水成效

賴清德訪視屏東水利建設。（記者陳彥廷攝）

認同縣府「縮小淹水範圍」、「加快水消退」及「營造更安全環境」三大目標

總統賴清德昨天視察恆春半島防洪及社福建設，他強調，因應氣候變遷帶來的極端降雨，治水防洪必須長期投入，不分中央與地方攜手推動；此外，隨著國家經濟成長，政府透過增加的稅收強化社會安全網，明年將推動〇到六歲國家一起養、高中職免學費、長照三．〇等多項福利政策，與全民共享經濟成果。

東門溪滯洪池攔蓄洪峰 恆春鎮免於淹水

總統賴清德昨在總統府秘書長潘孟安、經濟部次長賴建信及屏東縣長周春米等人陪同下，視察恆春東門溪滯洪池工程；周春米說，恆春半島歷年來承受八成以上的颱風侵襲，治水壓力極大，透過河道拓寬、護岸加固與滯洪池等建置等，已展現成效，今年七、八月間颱風「楊柳」及豪雨累積雨量超過三十年平均值三倍以上，東門溪滯洪池一度達到啟用以來最高水位，成功攔蓄洪峰，使恆春鎮內易淹水區域免於受災。

賴清德肯定屏東縣政府的治水三大目標「逐年縮小淹水範圍」、「加快水消退速度」及「營造更安全環境」皆展現具體成效，並強調政府會嚴格督考每一筆治水預算，務必發揮最大效益，讓國家有能力面對極端氣候的挑戰。

賴清德接著視察恆春社福館及車城鄉住宿式長照機構新建工程時提到，為推動〇到六歲國家一起養政策，政府一年編列約一千二百億元預算，幫助年輕夫婦減輕家庭負擔，實現年輕家庭「敢生、敢育、敢養」目標，對於不孕家庭，政府也擴大人工生殖補助，將每胎補助從十萬元提高至十五萬元，並放寬補助次數，從過去僅限第一胎，擴大到第二胎、第三胎皆可申請，展現政府支持生育的決心。

賴：推「長照三．〇」減輕多代同堂壓力

賴清德並指出，政府推動「長照三．〇」，協助年輕家庭照顧父母，減輕多代同堂的壓力，同時進行減稅措施，明年起租屋單身者年所得低於六十二萬六千元可享免稅優惠，政府透過穩健財政運作，將稅收盈餘用於擴大社會投資、照顧基層民眾，落實經濟成果全民共享理念。

