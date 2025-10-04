為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰市古龍山結合藝術家 11日遶境

    2025/10/04 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    藝術家陳思潔（左）用肢體與聲音，詮釋年輕人用現代藝術挑戰傳統陣頭文化。（記者張聰秋攝）

    相隔十二年，主祀玄天上帝的彰化市古龍山，將於十一日再度舉辦祈安遶境，這次不僅是距離上次遶境時間最久的一次，同時首度與卦山力藝術團體合作，把藝術元素帶進傳統遶境，期望打造一場融合宗教與文化創意的藝術遶境活動。

    廟齡三〇三年的古龍山，廟方每年擲筊請示帝爺都未獲准，今年卻連得三聖筊，等於帝爺親自下令要出巡，替大家消災解厄。廟方總幹事王進元說，今年天災頻傳，帝爺顯然要透過遶境庇佑地方。

    廟方指出，十一日上午七點半將由古龍山出發，沿途串聯多處廟宇，下午隊伍還會在彰邑彰山宮前進行表演後再出發，最後返回古龍山，過程將有DJ、藝術家、創意藝閣車、變裝表演者與店家一同加入。

    十二日則以「彰化好行」為主題，從彰化火車站出發，隊伍一路行走、聲音與行為藝術結合，最終抵達縣立美術館。卦山力策展人葉育君強調，這次與古龍山合作是緣分，更像是神明旨意，讓遶境文化與藝術能量，在彰化街頭激盪出新火花。主委蕭登貴表示，這次能在設計展期間重啟遶境，意義非凡。

