彰化漢寶村設飼料廠 村民提14項要求

昱銘公司做飼料廠說明會，村民拿大字報抗議，現場氣氛一度緊張。（記者顏宏駿攝）

國內知名飼料廠昱銘公司，打算在彰化縣漢寶村興建飼料廠，該公司已取得建築執照，但因廠址位於村內人口聚集區，遭村民強烈反對。昨天昱銘舉行說明會，除提供五十個工作機會給村民，也將在廠區設粉塵及噪音監測器，一旦超標，立即停工。

該飼料廠預定地面積約二三〇〇坪，緊鄰村民住處，方圓七五〇公尺內約有三百戶，又離漢寶國小不到三百公尺，村民擔心學童及村民出入安全及影響居民健康、生活。

出席說明會的昱銘公司代表一到場，村民立即高呼「飼料廠滾出漢寶村」。昱銘人員說，他們會提供五十個工作機會給在地居民、每年發放重陽敬老金、每年捐助三十萬元的助學金及獎學金並為漢寶國小的營養午餐加雞肉、雞蛋。

公司強調，飼料廠使用天然的穀物原料，整個工廠採密封式，他們願意裝設粉塵及噪音監視器，一旦超標立即停工。營運後廠內每天出入的貨車次約五輛，應不會衝擊交通。

最後村民提出十四項要求，希望昱銘公司保證不會造成噪音、粉塵污染，並承諾公共安全。昱銘代表說，他們很樂意做漢寶村民的好鄰居，會把村民的要求帶回公司請示。

