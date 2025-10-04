茶農赴縣府 抗議在名間蓋焚化爐

名間鄉茶農及環保團體，昨到南投縣政府陳情，要求停止推動名間蓋焚化爐計畫。 （記者張協昇攝）

南投世界茶業博覽會今（四日）登場，名間鄉茶農及環保團體不滿縣府於名間籌設垃圾焚化爐，昨至縣府陳情並上演行動劇，指茶葉是南投經濟命脈，縣府卻一邊推茶博行銷茶葉、一邊強硬推動焚化爐，不但自毀茶鄉根基，且嚴重影響居民健康，要求縣府懸崖勒馬，停止推動名間蓋焚化爐計畫。

醫師吳宏昌：不希望更多人受害

名間鄉醫師吳宏昌表示，設置焚化爐會產生戴奧辛，造成肺腺癌，他的兒子就是因罹患肺腺癌死亡，他不希望因設焚化爐，造成更多人受害。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，設置焚化爐也會產生PM2.5及臭氧等污染物，名間是高雄以北臭氧最嚴重地方，臭氧濃度若過高，會讓呼吸道在五分鐘內緊縮，造成有心血管疾病者猝死風險。

彰化縣環境保護聯盟副理事長張淑芬說，名間鄉婦女是南投縣女性罹患肺腺癌第一名，設焚化爐無異雪上加霜，但卻有反焚化爐鄉民遭疑似黑道人士「問候」，請警方加強保護鄉民安全。

茶農：會降低消費者購買意願

陳姓茶農強調，名間鄉六十五％農用，絕大多數鄉民務農，一旦設焚化爐，會被冠上產地有焚化爐污名，降低消費者購買意願，並造成土壤酸化，影響茶葉等所有農產品生長，勢必衝擊整個茶產業發展。

環保局允將民眾意見納入環評評估

縣府環保局副局長林隆儒在接受陳情書後表示，縣府會將民眾意見納入環評評估，並透過公正客觀程序，由專家嚴謹審查，依法辦理，也請民眾能理性看待南投垃圾處理問題。

南投警分局表示，未接獲鄉民報案遭疑似黑道人士「問候」情況，惟保護民眾安全是警方職責，會進一步了解。

