台中會展中心 21日五金工具首展

台中國際會展中心首營運在十月二十一日舉行。（記者蘇金鳳攝）

台中國際會展中心確定十月試營運，多位議員昨天在議會表示，面對國際局勢的變動，要求試營運一定要成功，而且交通規劃一定完善。

市長盧秀燕表示，十月二十一日的首展是壓力測試，是市府與公會合辦；經發局表示，台中國際會展中心的試營運的首展「二〇二五台灣國際五金工具博覽會ｘ五金工業展」，在十月二十一日至二十三日舉行，試營運的第二展是在十一月二十六至二十九日「二〇二五台中工具機暨智慧製造展」。

民進黨議員林德宇指出，會展中心試營運的首展對於台中市產業非常重要，除了照顧到在地產業需求，更讓台中市躍升為會展城市，他要求試營運，不僅要成功，更要精進，因此首展要以會展中心為主體做全般測試，包括公安動線、人流以及外場車流，都是試營運的重點。

國民黨議員陳政顯及張廖乃綸都認為在面臨美國關稅壓力時刻，會展中心要能達到讓廠商接單效益；此外，緊鄰會展中心的綠美圖也即將試營運，要求市府重視停車格是否足夠的問題

交通局表示，已經在會展中心周邊設置一二七五格臨時停車位，加上中央公園停車場四〇一格及會展中心八六二格，合計二五三八格車位可供使用。

