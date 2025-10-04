石虎頻現身 台中農友團購相機守護

大茅埔調查團今年5月上旬捕捉到清晨活動的石虎身影。（東勢創意執行協會提供）

林業署台中分署在十月五日「石虎日」前夕公布最新監測成果，發現石虎的活動範圍已逐步由東勢與和平交界山區，延伸至東勢、新社等淺山地帶的果園與農田，大茅埔調查團於去年十月至今年八月間，共拍攝到廿二次石虎出沒畫面，顯示農村與山林間的生態廊道，正逐漸恢復生命力。

林業署台中分署表示，根據近十年監測數據顯示，二〇一六年在大安溪流域及東勢與和平交界山區零星發現石虎，二〇一八年至二〇二〇年間點位略增，但仍集中於山區地帶，近兩年情況明顯改變，石虎在東勢淺山與大甲溪沿岸的活動紀錄增加。

請繼續往下閱讀...

東勢軟埤坑參與林下經濟輔導計畫標章的農友田家瑞說，在培育椴木香菇田內架設相機不久便拍攝到石虎活動，非常驚喜；大茅埔社區今年首度在大甲溪流域紀錄到石虎頻繁活動，並透過GIS資料庫追蹤其遷徙路徑；軟埤坑社區也成功拍到石虎走進農園，並展開社區監測人才培訓，農友自發團購近四十台自動相機，期待「捕捉」農田裡的生態驚喜。

林業保育署強調，社區與農民自主架設自動相機、共同投入監測工作，讓生態調查資料更加完整，有助於保育政策的調整與推動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法