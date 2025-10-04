為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中捷藍線開工 民進黨議員轟造假

    2025/10/04 05:30 記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導
    民進黨台中市議員陳淑華（右）、陳俞融（左）昨在議會質詢發現藍線機電標開工，僅在架圍籬，車站也在設計階段，痛批根本在作秀。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨台中市議員陳淑華（右）、陳俞融（左）昨在議會質詢發現藍線機電標開工，僅在架圍籬，車站也在設計階段，痛批根本在作秀。（記者蔡淑媛攝）

    指僅在架圍籬、整理環境和探勘 盧秀燕：開工才能發包

    台中市長盧秀燕喊出捷運七線齊發、並在六月舉行藍線開工典禮，市議員陳淑華、陳俞融、張家銨昨在議會質詢發現藍線機電標開工，僅在架圍籬、整理環境和探勘，車站也在設計階段，都市設計、土地徵收都沒進行，痛批根本在作秀、話術誆騙市民，還反指中央補助款縮水，盧秀燕則反擊，她是歷任市長第一個把捷運整體路網規劃出來，強調不是傳統的土木動工才叫動工，開工才能發包。

    目前在車站設計階段 根本不需經費

    陳淑華指藍線主體土建工程，僅在車站的高架設計階段，根本還不需經費建設，而中央是按照實際工程進度補助，盧市長竟謊稱中央倒扣四十幾億，是造謠、抹黑。

    盧喊7線齊發 陳俞融批大作開工秀

    陳俞融也批，盧市府搶先藍線機電標開工，但藍線工程也僅在車站設計，其他六線也全在可行性研究，盧市長竟大作開工秀、喊七線齊發，結果只作秀超前。

    8/18才公佈實施土地變更 被批誆騙市民

    張家銨再指，盧秀燕在市府辦藍線機電開工典禮，因為市府根本在八月十八日才公佈實施土地變更，還喊出七線齊發，根本是話術、誆騙市民、用虛假來包裝的開工秀。

    盧秀燕則坦承，中捷七線齊發是可行研究，她是歷任市長第一個把捷運整體路網完整規劃出來，強調未來的路線規劃要完整，有幾條線要搞清楚，現在可行性研究出來了，不是紙上畫畫，都要送交通部評估。

    盧秀燕答詢，藍線機電工程一次發包就成功很難得，強調不是傳統的土木動工才叫動工，要開工才能發包，選在市府站也是因為這是藍綠的交會處。

    另國道客運自疫情以來運量大幅衰退，市議員吳佩芸也指出，五年減少近三至四成，質疑中市後續興建與規劃中的轉運中心，是否將因運量不足而淪「蚊子館」；楊典忠則憂心，市府規劃轉運中心八座剩四座，批盧任內刻意將海線、屯區轉運中心從市政藍圖中刪除，讓海線交通發展更邊緣化。

    盧秀燕回應，短期內轉運中心不會淪為蚊子館，目前國道客運每年仍有逾五千萬人次的運量需求，也強調會在任內有限的預算盡量蓋。

    民進黨台中市議員陳淑華、陳俞融昨在議會質詢發現藍線機電標開工，僅在架圍籬，車站也在設計階段，痛批根本在作秀。（交通局提供）

    民進黨台中市議員陳淑華、陳俞融昨在議會質詢發現藍線機電標開工，僅在架圍籬，車站也在設計階段，痛批根本在作秀。（交通局提供）

