    首頁 > 生活

    竹北「東之小徑十六道白」 獲2建築大獎

    2025/10/04 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    「東之小徑十六道白」工程榮獲二〇二五年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作。（竹北市公所提供）

    「東之小徑十六道白」工程榮獲二〇二五年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市長鄭朝方致力推動竹北美學，由公所團隊針對東興圳舊橋改善精心打造的「東之小徑十六道白」工程，榮獲二〇二五年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作，為全國唯一獲獎的縣轄市行政機關。

    鄭朝方表示，建築園冶獎有「建築界奧斯卡」美譽，今年以「穿越叁零．零碳永續」為主題，強調環境正面價值與永續精神。「東之小徑十六道白」在材料與設計上展現綠色思維，橋體大量採用聚乙烯複合鋼材與高性能複合材料，防腐、耐久、低維護，符合綠建築與ESG精神，成為結合生態、永續與設計美學的代表作。

    除園冶獎外，「東之小徑十六道白」也榮獲被譽為建築業界最高榮譽、唯一與國際接軌的「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作。

    「東之小徑十六道白」是沿著東興圳設計十六座潔白橋體，以都市藝廊、兒童遊戲、綠帶縫合、生物多樣性及寵物友善為五大理念。橋體以白色為主色調，減少環境干擾並營造純淨視覺感受，搭配有機曲線與光影變化，在日夜間展現不同姿態，宛如城市的呼吸。

    「東之小徑十六道白」工程榮獲二〇二五年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作。（竹北市公所提供）

    「東之小徑十六道白」工程榮獲二〇二五年建築界指標大獎「建築園冶獎」公共建築類，同時抱回「國家卓越建設獎」休閒建築類佳作。（竹北市公所提供）

