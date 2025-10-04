竹縣焚化爐回饋金 納7村里以戶發放

新竹縣高效能垃圾熱處理設施（簡稱焚化爐）十月底即將正式營運，營運回饋金管理自治條例草案送請縣議會臨時會審議，昨天正式審議通過；條文明訂，回饋金回饋地區涵蓋竹北市尚義里等七村里，由管理會統籌管理、專款專用，發放以一住址一戶為限。

管理自治條例通過 專帳列管

按該條例，回饋地區為設施所在地及周邊三公里範圍的村里，共計七個村里其分配比率為：竹北市尚義里廿三％、崇義里十五％，竹北市大義里、新港里、白地里以及新豐鄉上坑村、鳳坑村等五村里，合計分配卅七％；其餘廿五％由環保局運用。

環保局表示，為管理運用回饋金，縣府設置焚化爐營運回饋金管理會統籌管理，並設置專帳列管專款專用，使用情形應向社會大眾公開，公布於環保局網站。回饋金以現金直接發放設籍在回饋地區的住（租）戶。

該草案前天在臨時會審議時，部分議員關切以「戶」作為回饋金發放基準。議員鄭美琴說，回饋地區住戶有一家十口長年居住，也有新住戶僅一人，每戶的人口數不一，質疑僅依「戶」來發放回饋金的公平性；議員吳旭智也提及三合院大宅只有一個門牌，但後來分家，權益恐被忽略。

避免寄戶籍 一住址以一戶為限

環保局長蕭宏杰回應，回饋地區的村里長已對發放基準深入討論，最終考量實務操作與查核難度，決議一住址以一戶為限，避免「幽靈人口」寄戶籍等問題。若遇特殊情況，分戶取得新門牌，也可獲得回饋。

條文規定，縣內一般或事業廢棄物，每公噸應繳付一百元回饋金，外縣市為每公噸六百元。議員徐瑜新關切中央統一調度或跨區合作處理費是否含回饋金；蕭宏杰說，基本上廢棄物處理費用都已包含回饋金。

議員蔡蕥鍹提到暫緩支付的疑慮。蕭宏杰說，條文已將如有遇「抗議、陳情」等無法正常營運事由，改為因「事故」導致暫停營運，即包含天災與其他事故等情形，同時須經管理會決議，停止發放要件才會成立。

