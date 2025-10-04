大潭電廠新建機組 桃市府體檢

因應興達電廠新建燃氣機組火警事故，桃市府整合各機關資源，二日針對大潭電廠新建七至九號燃氣機組進行總體檢，專家學者現場指出，新設機組部分設備尚未完成交接，中控中心消防圖控目前無法整合火警發報，建議提早完成建置交接，桃市府表示，會將總體檢結果函報經濟部，籲中央針對全國電廠建立長期與制度化的監管模式。

經發局表示，桃園市為產業重鎮，供電為經濟發展關鍵，統計去年電力自給率約一五四．七％，總發電量約四五六．六億度，其中，大潭電廠就佔了八十％，為確保電廠公共安全與環境風險控管，桃市府啟動全面性總體檢，內容包含建物公安、環境檢查、勞動安全、電力與供氣設施四項。

專家學者除於現場點出缺失，另建議大潭電廠未來辦理甲級災害應變演練，可同時納入市府、經濟部共同參與，朝向有想定、半預警、無腳本、不壓縮時序模式辦理，另為即時掌握大潭電廠供氣風險狀況，市府也與大潭電廠建立聯繫平台，一旦發生事故，可在第一時間通報區公所及里長。

台電表示，針對大潭電廠天然氣洩漏防制，除了有完整應變SOP，更超前部署落實四項作為，分別為盤點全廠天然氣偵漏器、天然氣管線全線檢漏及改善、強化天然氣管線法蘭螺栓巡鎖機制、增訂天然氣加熱器洩漏火災應變SOP及實地演練，盼有效提升安全層級及危機處理能力。

