為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大潭電廠新建機組 桃市府體檢

    2025/10/04 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導

    因應興達電廠新建燃氣機組火警事故，桃市府整合各機關資源，二日針對大潭電廠新建七至九號燃氣機組進行總體檢，專家學者現場指出，新設機組部分設備尚未完成交接，中控中心消防圖控目前無法整合火警發報，建議提早完成建置交接，桃市府表示，會將總體檢結果函報經濟部，籲中央針對全國電廠建立長期與制度化的監管模式。

    經發局表示，桃園市為產業重鎮，供電為經濟發展關鍵，統計去年電力自給率約一五四．七％，總發電量約四五六．六億度，其中，大潭電廠就佔了八十％，為確保電廠公共安全與環境風險控管，桃市府啟動全面性總體檢，內容包含建物公安、環境檢查、勞動安全、電力與供氣設施四項。

    專家學者除於現場點出缺失，另建議大潭電廠未來辦理甲級災害應變演練，可同時納入市府、經濟部共同參與，朝向有想定、半預警、無腳本、不壓縮時序模式辦理，另為即時掌握大潭電廠供氣風險狀況，市府也與大潭電廠建立聯繫平台，一旦發生事故，可在第一時間通報區公所及里長。

    台電表示，針對大潭電廠天然氣洩漏防制，除了有完整應變SOP，更超前部署落實四項作為，分別為盤點全廠天然氣偵漏器、天然氣管線全線檢漏及改善、強化天然氣管線法蘭螺栓巡鎖機制、增訂天然氣加熱器洩漏火災應變SOP及實地演練，盼有效提升安全層級及危機處理能力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播