    首頁 > 生活

    桃園文學館開館 今、明有文學市集

    2025/10/04 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園文學館首檔特展「字影桃園」。（記者鄭淑婷攝）

    桃園文學館首檔特展「字影桃園」。（記者鄭淑婷攝）

    籌備多年的桃園文學館昨日開館，同步推出常設展「文學逗留，在這裡」，以及首檔特展「字影桃園：當在地故事遇上影視改編」，今、明日兩天假日將在一旁東溪綠園道舉辦文學市集，現場集結超過卅攤位及藝文表演，並規劃講座及工作坊等活動，市長張善政、文化局長邱正生、桃文館策展團隊出席開館典禮，張善政表示，桃文館肩負交流、遊憩、典藏、推廣等功能，將是民眾認識桃園文學的重要場域。

    桃文館坐落桃園舊城區忠孝街，基地前身為日治時期的街營宿舍，因長年閒置不堪使用，拆除後進行整體基地活化，地上四層樓建築以「書本」為意象，前方另有仿日式建築的鋼構棟，並採委外經營模式，文化局表示，桃文館一樓為入口大廳、服務台與「小聚書店」，二樓為常設展區，三樓為主題特展空間，四樓為推廣與典藏空間，仿日式建築鋼構棟則結合輕食與書香等。

    文化局表示，開館常設展呈現桃園文學史脈絡與在地文學地景，透過重要作家作品、關鍵文學事件與地方故事，呈現桃園文學的深厚底蘊，首檔特展則聚焦桃園在地文學與影視改編的作品，包括最為人熟悉的鍾肇政《魯冰花》、陳銘磻《報告班長》等經典作品的影視化軌跡。

