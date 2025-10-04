鹿草牛奶香米 奮起湖鐵路便當選用

嘉義縣長翁章梁（右三）擔任「鹿草農業六級化產銷鏈結」代言人。（記者蔡宗勳攝）

取代原本花東米 有牛奶色澤 放冷後依然Q彈好吃

嘉義縣鹿草鄉公所、鹿草鄉農會與奮起湖大飯店跨域結合，全國知名的「奮起湖鐵路便當」將使用「鹿草牛奶香米」製作，並推出由日本食研集團台灣食研食品公司以鹿草朝天椒研製的辛咖哩組合伴手禮，新產品昨發表，遊客到奮起湖將能享用嘉義在地美味。

連結鹿草朝天椒研製辛咖哩入菜

鹿草鄉公所昨在奮起湖舉行「鹿草農業六級化產銷鏈結成果發表會」，縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、鹿草鄉農會總幹事陳健平及奮起湖大飯店經理林耿逸等出席；翁章梁說，鹿草牛奶香米是台灣少數的特色米，將嘉義產品整合聯名推出，從生產、加工到行銷，是完整的六級化產業鏈策略，展現地方自信。

自信展現從生產、加工到行銷

嚴珮瑜說，鹿草優質農產跳脫過去生產模式，公所將農民心血透過串聯合作，走出屬於鹿草的品牌道路，獲得國家發展委員會及農業部資源挹注，結合飲食與觀光，以聯名行銷打造兼具文化記憶與市場價值的嘉義故事。

鹿草牛奶香米研發者、台南區農業改良場鹿草分場長陳榮坤說，牛奶香米有牛奶色澤、香米的特色，放冷後口感Q彈好吃，本次與奮起湖跨界合作，連結日本食研辛香系產品，從田間到料理的共同設計，證明台灣品種與在地食材能走向更成熟的品牌體驗。

林耿逸表示，奮起湖鐵路便當原本是用花東米，經飯店員工品嚐，發現鹿草牛奶香米滋味更佳，冷卻後口感仍然良好，適合做成便當，因而採用；奮起湖大飯店一年有超過二十萬人次遊客來享用便當，希望讓國外內遊客認識嘉義優質米，推廣農產品及帶動觀光。

