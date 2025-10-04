草嶺潭防災應變 雲林跨單位動起來

今年7月8日第5次形成的草嶺潭，蓄水量約2245萬立方公尺，維持約3日自然溢流消失。（資料照，蘇大昆提供）

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰流重創光復鄉，雲林縣清水溪上游「草嶺潭」同樣是一處因地震、豪雨及土石崩塌堵塞河道而形成的堰塞湖，今年七月因豪雨第五度形成，雖已回歸正常河川流量，無立即危險，但為防範類似災情發生，雲林縣府昨天召開跨單位會議，建立各項應變處置作為。

古坑鄉草嶺潭歷史上曾於一八六二年、一九四二年、一九七九年、一九九九年九二一地震及今年〇七〇八豪雨，五次形成及消失，其中一九四二年形成的直到一九五一年五月十八日因連續豪雨土堤潰決，造成協助修築道路的七十四名官兵殉難。

縣府昨天邀集水利署第四河川分署、農業部農村發展及水土保持署南投分署、林業及自然保育署南投分署，古坑及林內公所等單位；四河分署就草嶺潭做專案報告，指階段清水溪上游草嶺堰塞湖已無立即危險，回歸正常河川流量，將持續利用水位觀測及空拍方式監控。

對於縣府提出草嶺潭的模擬分析資料距今已有十年，現地條件、高程、整治工程完成度等已有改變，希望能重新檢視，四河分署表示，將會納入明年度委託專業服務評估計畫內辦理。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，會議重點在防災疏散規劃、跨單位權責及分工，即各單位平時要落實整備工作，在土石流、大規模崩塌發生或有發生之虞，立即執行警戒區域劃設、疏散撤離及安置等作業，必要時將請軍方支援，另雲林縣與南投縣也會在必要時成立聯合監督小組。

