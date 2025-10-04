台南七股沙洲 搶修新破口、舊潮口

砂腸袋復育工法。（記者楊金城攝）

丹娜絲颱風暴潮造成台南七股潟湖淤積更嚴重，在網仔寮沙洲出現一百多米長的新破口，北側青山港沙洲的堤岸也有下陷、舊潮口被沖刷變大，蚵農質疑沙洲流失進潟湖也是造成牡蠣死亡原因之一，台南市水利局爭取行政院災修補助一．二億元，將與台江國家公園管理處進行搶修潮口、新破口，復育沙洲。

台灣最大的七股潟湖，潟湖外圍從北到南有青山港、網仔寮、頂頭額沙洲，二、三十年來流失嚴重，沙洲高度降低，潟湖淤積陸化，中央、南市相關單位採抽砂培厚沙洲、圍籬定砂、砂腸袋、植樹等工法減緩沙洲流失。

七股潟湖的牡蠣在丹娜絲災後銳減八成，養蚵的七股龍山里長王文財說，除了海水淡化，沙洲受暴潮破壞，流入潟湖也造成牡蠣死亡，以網子寮沙洲的新破口就長達近二百米，災情慘重，水利單位應該趕快搶修。

台南市水利局指出，丹娜絲暴潮浪高五．七公尺，直接越過沙洲，造成網仔寮沙洲流失，形成新破口，青山港沙洲原來海水進出的潮口也愈破愈大洞，需要緊急搶修。

水利局說，南市府上月向行政院爭取七股潟湖沙洲復育短中長期計畫合計經費十一．九億元，獲同意全額補助，其中沙洲短期搶修工程有三件共一．二億元，由水利局和台江管理處執行，應可在年底前發包。

七股潟湖的青山港沙洲擋不住颱風暴潮，原來的潮口寬度也被沖大。（記者楊金城攝）

