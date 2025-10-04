紓解車流 國一新營交流道將增設高架匝道

新營交流道增設高架匝道

可行性評估獲政院核定 將跨過長榮路接復興路 減少原匝道和復興路車流衝突

台南新營交流道北上出口右轉匝道常常塞車，尤其是靠近新營長榮路與復興路口的路段，車流多又容易衝突，開車族苦不堪言。台南市府完成「國道一號新營交流道改善可行性評估」案，已獲行政院核定，工程整體總經費暫匡列約七．三四億元，其中中央出資五．八七億元（約八十％），市府分擔一．四七億元（約廿％）。市府表示，會持續努力爭取最少負擔，希望工程儘快發包動工，讓民眾早日受惠。

工程總經費約7.34億 中央出資8成

這項改善計畫將在現有匝道旁，再增設一條高架匝道，跨過長榮路直接接到復興路，長度約六七九公尺。新增匝道可以減少原匝道和復興路的車流衝突，也能紓解復興路與長榮路口東向車流延滯問題，改善塞車狀況。

行政院已在九月廿二日發函交通部暫予匡列新營交流道改善總工程經費七億三四四〇萬餘元，後續還有工程規劃設計與執行、國道公路建設管理基金財務計畫修正及地方政府經費分攤比率檢討等事宜。

台南市交通局局長王銘德說，目前北上出口右轉匝道緊鄰復興路與長榮路口，下高速公路後的儲車空間不足，加上左轉北向長榮路的車流比例超過廿二％，常造成爭道甚至跨兩車道的危險情況。新匝道建成後，可分擔原匝道約六十八％的車流，後續也能調整紅綠燈時相，降低路口整體延滯時間。

市府爭取降低負擔 促請儘快動工

至於民眾關心的噪音與安全問題，王銘德表示，新匝道預計位於復興路中央，距離兩側民宅至少十三公尺以上，市府會配合高速公路局妥善規劃落墩位置，減少對沿線住戶與商家的影響。

交通局強調，後續由高速公路局負責整體規劃、工程設計與施工，市府則配合進行平面道路改善措施。市府將持續爭取降低地方負擔，也會督促工程儘快設計完成、動工施工，讓新營交流道車流更順暢、開車族出入更安全。

