基隆海洋老鷹嘉年華今登場 封路踩街

中秋連假首日，基隆市「海洋老鷹嘉年華遊行活動」熱鬧登場。（記者盧賢秀攝）

中秋連假首日，基隆市「海洋老鷹嘉年華遊行活動」熱鬧登場，從下午二點開始森巴女郎與海洋生物踩街遊行，還有海翻市集、夜光派對，並邀請到旺福樂團表演。提醒民眾下午一點到四點市區重要道路將實施交通管制，民眾提前改道或搭乘大眾運輸系統。

基隆市文化觀光局指出，今年海洋老鷹嘉年華的表演隊伍有五十隊，並邀請到日本海兄弟森巴鼓隊及沖繩、墨西哥民俗芭蕾等國際團隊參加踩街遊行，踩街隊伍下午二點從國門廣場（火車站與轉運站前）出發，經港西街、忠一路、仁二路、愛二路、仁三路、愛三路、仁二路、忠一路再回到國門廣場。除了熱情森巴女郎、鼓隊及各式大型道具踩街表演，來自各地的民眾將擠滿各街道欣賞表演。

請繼續往下閱讀...

同時下午二點到八點，國門廣場將設置超過廿五攤海翻市集，內容涵蓋小吃美食、遊戲體驗與文創小物等，並推出消費滿額抽獎與環保折扣優惠。晚上六點半開始有夜光派對，邀請知名樂團「旺福」、流行歌手「阿蘭AC」，以及基隆第一屆愛嶼搖滾音樂大賽冠軍「單先生＆Varsam」、亞軍「無極西瓜刀」同台演出。

文觀局與交通隊表示，踩街期間今天下午一點至四點市區重要道路封路，管制範圍從中山一路以東、忠二路及仁四路以北、愛五路以西、仁一路以南、海洋廣場以南，東岸高架橋及西岸高架橋則不管制；仁五路管制時段禁止左轉愛三路。部分停車場出入也會受影響，相關資訊請上基隆文化觀光局的活動官網查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法