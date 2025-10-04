去年赴日相親 台北動物園小貓熊「可頌」離世

台北動物園小貓熊「可頌」去年赴日相親，十月二日不幸離世。（台北動物園提供）

台北市立動物園雄性小貓熊「可頌」去年四月前往日本多摩動物園，肩負起物種多樣性任務。不過台北動物園昨指出，今年九月起「可頌」出現精神不佳狀況，進一步檢查發現胸腔有感染、積液；至二日清晨，「可頌」不幸離世。

「可頌」二〇一七年出生，父親為「歡歡」、母親「美可」，個性穩定、膽大心細，對於陌生事物警戒又好奇，穩定低敏感，以及不挑食的優點，成為赴日本交換血緣的最佳相親名單。

請繼續往下閱讀...

台北市立動物園表示，「可頌」去年四月到日本多摩動物園，不過今年九月中旬被觀察到出現精神不佳、常伏臥於地板，呈現活動力下降的情況，多摩動物園醫療照護團隊隨即展開醫療診治與藥物治療，並密切觀察「可頌」狀態。

園方指出，治療期間，「可頌」一度出現呼吸困難，雖經藥物控制與醫療照護，於九月下旬曾短暫好轉，但隨後食慾卻逐漸減退，體力與活動量也再度下降；進一步檢查發現其胸腔內有感染與積液，醫療團隊立即追加抗生素及相對應治療。

儘管照養團隊持續全力搶救，「可頌」仍於十月二日清晨離世；台北動物園表示，照顧過「可頌」的保育員都感到唏噓不已，感謝牠曾陪伴我們的無數時光。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法