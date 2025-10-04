內湖休閒運動公園翻新 可看飛機起降

內湖休閒運動公園重新啟用，可躺著看松山機場飛機起降。 （記者甘孟霖攝）

台北市內湖污水處理廠上方的內湖休閒運動公園因設施老舊，市府斥資八七〇〇萬元進行翻新優化及周邊改造，昨日舉辦重新啟用典禮，設有極限運動場、抱石場、戲水池、共融式遊具及體健設施，讓各年齡層都能享受優質設施；衛工處補充，在此處遊玩，還可瞭望台北一〇一、松山機場看飛機起降，為開放式公園，是中秋賞月新選擇。

也可瞭望台北101 賞月新選擇

工務局衛生下水道工程處昨舉辦啟用典禮，副市長李四川致詞有感而發表示，二〇〇四年內湖休閒運動公園啟用，當時他是台北市衛工處長，就是他在這裡舉辦開幕，當時做極限運動場，還被許多家長以危險為由投訴，不過這幾年風氣已經轉變，還有很多極限運動的國手在這邊訓練。

設極限運動場、共融遊具等

衛工處介紹，原先運動公園設施功能較為單一，市府自去年十二月起動工改造，今年八月完工，優化工程包含極限運動場、抱石場、戲水池、共融式遊具及體健設施，成為兼具運動、休閒、教育與生態的全齡共融空間，不論親子、家庭、青少年乃至銀髮族都適合來休憩。

此外，將拆除舊鋪面磚再利用於石籠座椅基礎，將老舊RCP管創意改造成孩童遊戲設施；更新環境教育中心、優化廁所環境，改善周邊舊宗路與河濱天橋人行道鋪面，提供長輩、孩童、身障族共融環境。

衛工處說，園區不僅提供多元運動與遊憩設施，更強調綠能與減碳理念，導入太陽能板、小型風力及水力發電設備，並運用污水處理廠再生水打造示範生態池，讓再生能源與環境教育融入市民日常生活。

內湖休閒運動公園翻新優化，昨日重新啟用。（記者甘孟霖攝）

