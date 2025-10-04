拆公館圓環 連假車潮要等兩個紅燈

台北市政府拆除公館圓環，昨日迎來最大考驗，由於今起就是中秋節連假，北市府預估大量車潮湧入，台北市長蔣萬安也叮囑務必要注意疏導。記者昨日晚間實際行駛公館圓環周邊，觀察車流量較平常大一些，先前傍晚堵塞的基隆路敦化路口至公館圓環，高峰期約要等兩個紅燈才能通過。交大指出，近日公館圓環都維持相同人力，但昨天各單位都有主管到場督軍。

今起一連三天中秋連假，交通局預估下午起就陸續有車潮，交通局長謝銘鴻表示，交大員警昨日提前於下午四點到崗位進行交通疏導；至於號誌方面，謝銘鴻說，交控中心持續監控車流調整秒數長度。

請繼續往下閱讀...

他說，民眾對公館圓環的交通行為、動線方面，目前已經差不多定調，大概剩下流量的變化需要密切關注，看是否有提前、或突然大量車流的情況，這也是過往連假時會有的狀況。除了透過即時影像觀測車流監控外，雙北的交通局、警察局也有相關群組監控車況，如有突發狀況或是事故發生，都會互相通報。

昨日現場觀察，往福和橋出台北市方向車流較多，先前堵塞的基隆敦化路口至公館圓環一段，五點多至六點多尖峰期通行時間約十分鐘內，約需要等兩個紅綠燈通過路口。交大隊長陳立祺說，昨天重要節點下午四點就上崗疏導交通，各分局幹部也都有到現場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法