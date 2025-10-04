中秋蔬菜漲多跌少 北市5河濱公園可烤肉

台北農產運銷公司指出，中秋家戶烤肉需求增加、各菜種行情價格漲多跌少，其中青蔥批發價上漲最多達五元。（記者孫唯容攝）

大佳、華中、道南、成美右岸及大直橋下 開放烤肉至6日24時止

中秋節三天連假到，台北出現返鄉潮，台北市區活動較少，不少民眾安排烤肉。台北農產運銷公司指出，由於中秋家戶烤肉需求增加、買氣活絡，各菜種行情價格漲多跌少，其中青蔥批發價上漲最多達五元。而烤肉必備的肉品也供應充足、價格持平。此外，台北市開放五處河濱公園供民眾烤肉，包含大佳、華中、道南、成美右岸、大直橋下指定區一處，從中秋連續假期的三日十七時起至六日廿四時止開放。另台北市立天文館十月六日中秋當晚延長開放至晚間八點邀民眾賞月、拍月。

烤肉需求增 青蔥漲5元最多 肉品價格持平

北農指出，因中秋節將近，預期需求增加，雖到貨量增加，但承銷人購買意願趨增，買氣活絡，交易市況順暢，各菜種行情價格漲多跌少。葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，價格上漲菜種有青江菜、甘薯葉、胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥等，價格下跌菜種有甘藍、蕹菜、萵苣菜、花胡瓜、甜椒、竹筍等，其餘持平。

台北市河濱公園平常開放烤肉只有四處，包括大佳河濱公園十號門旁高速公路橋下廣場、華中河濱公園華中橋下自行車道北側橋孔指定區、道南河濱公園左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場、成美右岸河濱公園原麥帥一橋堤外河岸邊廣場周邊因目前正在施工，移至麥帥二橋下的彩虹河濱公園。中秋節也加開大佳河濱公園大直橋下指定區一處，從三日十七時起至六日廿四時止開放。

連假到動物園「ｉ石虎」 北投眷村文化節復古

中秋連假期間，台北市立動物園十月四日舉辦「就是ｉ石虎」快閃活動，介紹介石虎習性、危機等；四日至十一日間也有「綠野尋蹤！保育員任務痕跡大追蹤」活動，完成活動學習單，即可兌換小禮。

台北詩歌節在十月四日晚間有開幕詩演出《縫隙之光》於中山堂中正廳登場，三位國際詩人—柯琳娜．歐博阿耶、奧古斯托．羅德里格斯、馬萬．馬庫爾也將於音樂之中現場朗詩；台北眷村文化節在北投中心新村於十月四日至六日舉辦「開村儀式」，將復刻昔日美援時期氛圍，設計復古主題派對及戲劇演出。

來天文館賞月、拍月 中秋延長至晚間8點

台北市立天文館十月六日中秋當晚延長開放至晚間八點；七點至九點間於天文館後門舉辦「月光奇技．魔幻中秋」活動，邀請民眾一同抬頭望月，在光影與科學的交織中，體驗中秋夜盛宴。戶外大型停車場架設多部天文望遠鏡，欣賞月表面貌及解說，並設立手機拍攝專區設置望遠鏡，讓參與的貴賓用手機透過望遠鏡來拍攝月亮。

