    首頁 > 生活

    捨命救小沂 姑丈公、姑婆4好友同日亡

    2025/10/03 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    小沂喊姑丈公、姑婆的72歲王姓男子、70歲林姓女子，外表保持年輕，是朋友眼中的神仙伴侶，心地善良的兩人今年初收留小沂母女，還收容撿破爛的街友變成家人。（游姓朋友提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，家住光復鄉佛祖街的六歲女童小沂，被王姓姑丈公、林姓姑婆捨命保護，托上屋頂橫梁，隔天奇蹟獲救！另一罹難者的古姓男子是被王、林收容的街友，與附近劉姓阿嬤是好友，四個好朋友同時遇劫，竟同年同月同日死！

    收容街友、照顧投靠的姪孫女

    親友提供的照片中，七十歲林姓婦人長髮戴墨鏡，與七十二歲王姓男友一起合照，恩愛又年輕朝氣，兩人今年的大罷免期間更擔任罷傅「連署超人」；今年初小沂與媽媽投靠「阿婆」林婦，備受姑婆、姑丈公疼愛，災變時林婦將小沂高舉到屋樑上獲救，令救援的屏東特搜鼻酸。

    「希望世界記住這對善良的人」

    光復街上撿破爛的古姓男子無家可歸，多年前被王男及林婦收容，無血緣關係卻親如家人；另一名罹難者佛祖街六十五歲劉姓阿嬤與林婦是好姊妹，常一起去賣菜。林姓姑婆好友說，這對夫妻有很多溫暖的故事，「希望世界記住這對善良的人」。

    林女和王男經營的熱帶雨林咖啡，2人在鄉下過著養雞養鴨的田園生活，卻遭遇百年洪災殞命。（取自臉書）

