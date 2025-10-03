建中繼宅 居民盼勿離家太遠

花蓮光復洪災重創7村，其中大平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，中央災害應變中心前進協調所表示，因無法再居住，原則上「不再做挖掘動作」，國土署也尋覓臨近一塊土地待現勘，將蓋中繼宅組合屋。（記者王錦義攝）

花蓮光復洪災重創七村，其中大平村、大同村共八十九戶因地勢低窪受創嚴重，花蓮縣政府評估「已不具居住條件」，中央災害應變中心前進協調所昨表示，因無法再居住，原則上「不再做挖掘動作」，國土署待現勘臨近一塊土地後，將蓋中繼宅組合屋。

國土署現勘臨近土地 將蓋中繼宅組合屋

中央前進總協調官季連成說，八十九戶沒有辦法居住，經國土署評估，目前初步有三大分向，短期將為居民媒合旅宿業者進行安置，中期則將選一塊土地興建組合屋作為中繼宅，長期可能會循〇四〇三強震模式，朝永久屋規劃。

部分部落居民考量傳統領域，屬意蓋在光復大農大富平地森林園區。國土署回應，受災最嚴重區域，集中於佛祖街與中正路末端，居民不希望中繼宅離住家太遠，因此尋覓附近一塊土地，將現勘進行土地空間配置規劃。

季連成說，中繼宅及最後長期居住評估，包括用地取得、居民意願及後續工作，原民會將持續和部落溝通。

馬太鞍部落自救會昨天則再次呼籲，中繼安置所地點應讓族人真正參與討論與決策，離災不離鄉，而非分散安置。阿美中會議牧師王傳祥主張，應尊重阿美族人的主體性，中繼安置所應具備文化特色，避免原漢混居的不適應。

牧師Puyang SING直言：「面對被動的地方政府，只希望他們還有一點慈悲、善良與尊重。」她強調，政府應尊重部落文化與信仰，別用自以為「好的方式」決定族人生存權，族人要一起生活、不被分散。

此外，災害防救科技中心前主任陳亮全警告，河床嚴重淤積、堤防受損、排水阻塞，只要再遇大雨，光復鄉隨時有再度受災的風險，無論是原地重建、遷村或都市計畫調整，應建立在正確資訊與全面評估之上。

台灣基督長老教會多位牧師2日舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。（記者廖振輝攝）

