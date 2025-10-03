為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    建中繼宅 居民盼勿離家太遠

    2025/10/03 05:30 記者王峻祺、陳政宇／綜合報導
    花蓮光復洪災重創7村，其中大平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，中央災害應變中心前進協調所表示，因無法再居住，原則上「不再做挖掘動作」，國土署也尋覓臨近一塊土地待現勘，將蓋中繼宅組合屋。（記者王錦義攝）

    花蓮光復洪災重創7村，其中大平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，中央災害應變中心前進協調所表示，因無法再居住，原則上「不再做挖掘動作」，國土署也尋覓臨近一塊土地待現勘，將蓋中繼宅組合屋。（記者王錦義攝）

    花蓮光復洪災重創七村，其中大平村、大同村共八十九戶因地勢低窪受創嚴重，花蓮縣政府評估「已不具居住條件」，中央災害應變中心前進協調所昨表示，因無法再居住，原則上「不再做挖掘動作」，國土署待現勘臨近一塊土地後，將蓋中繼宅組合屋。

    國土署現勘臨近土地 將蓋中繼宅組合屋

    中央前進總協調官季連成說，八十九戶沒有辦法居住，經國土署評估，目前初步有三大分向，短期將為居民媒合旅宿業者進行安置，中期則將選一塊土地興建組合屋作為中繼宅，長期可能會循〇四〇三強震模式，朝永久屋規劃。

    部分部落居民考量傳統領域，屬意蓋在光復大農大富平地森林園區。國土署回應，受災最嚴重區域，集中於佛祖街與中正路末端，居民不希望中繼宅離住家太遠，因此尋覓附近一塊土地，將現勘進行土地空間配置規劃。

    季連成說，中繼宅及最後長期居住評估，包括用地取得、居民意願及後續工作，原民會將持續和部落溝通。

    馬太鞍部落自救會昨天則再次呼籲，中繼安置所地點應讓族人真正參與討論與決策，離災不離鄉，而非分散安置。阿美中會議牧師王傳祥主張，應尊重阿美族人的主體性，中繼安置所應具備文化特色，避免原漢混居的不適應。

    牧師Puyang SING直言：「面對被動的地方政府，只希望他們還有一點慈悲、善良與尊重。」她強調，政府應尊重部落文化與信仰，別用自以為「好的方式」決定族人生存權，族人要一起生活、不被分散。

    此外，災害防救科技中心前主任陳亮全警告，河床嚴重淤積、堤防受損、排水阻塞，只要再遇大雨，光復鄉隨時有再度受災的風險，無論是原地重建、遷村或都市計畫調整，應建立在正確資訊與全面評估之上。

    台灣基督長老教會多位牧師2日舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。（記者廖振輝攝）

    台灣基督長老教會多位牧師2日舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。（記者廖振輝攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播