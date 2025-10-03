衛福部：類鼻疽、鉤端螺旋體 非傳染病

每天傍晚許多鏟子超人往光復車站方向前進。（記者王錦義攝）

全國「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉協助災民重整家園，水利專家、前內政部長李鴻源認為，鏟子超人進入災區可能會生病，或把病菌帶出花蓮。中央災害應變中心前進協調所昨重申「志工一鏟一土都是幫助」；衛福部說明類鼻疽及鉤端螺旋體病不會人傳人，志工只要穿戴好防水長靴與手套、戴口罩三保護措施即可。

李鴻源：吃喝拉撒恐致傳染病蔓延

李鴻源接受訪問時表示，若上萬名志工同時湧入光復鄉，缺乏完善裝備情況下，吃喝拉撒等可能引發衛生疑慮，嚴重時恐導致傳染病蔓延，甚至將病菌帶出花蓮，造成二次災害。

衛福部次長莊人祥回應，收容所災民若有任何疾病，醫療團體都會看診，現在流行的是流感，九月底就開放災民使用抗病毒藥物，也施打流感疫苗、新冠疫苗，沒有所謂的帶病菌出來。

接觸污泥 要穿防水靴、手套、戴口罩

衛福部也說明，水災後疾病多為類鼻疽及鉤端螺旋體病，多半是接觸污水或污泥，恐出現發燒、頭痛等症狀，傳播途徑包含皮膚接觸、吸入或食入受污染水源。民眾清理泥濘或積水時，要穿著防水長靴與手套並佩戴口罩。

北市聯醫仁愛醫院感染科主任張雅媛指出，若是感染類鼻疽，目前沒有疫苗或特效藥，提醒民眾在災後清理家園時，務必做好防護措施，也需將傷口包紮完整、保持乾燥。

中央災變中心前進協調所總協調官季連成強調，昨天災區志工需求量超過一千五百人，志工需求絕對沒有停止。他說，中央會安排妥適飲食照顧志工，也會有小蜜蜂進行資源物資的輸送及軍卡協助，還有醫療等救助部隊服務；參加救災的重機械業者，也會提供住宿安排及台糖供應油料。

台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎提醒，志工投入救援，但因不熟地形且缺乏安全避難空間，政府應有撤離方案，避免救援成為新的災難。

