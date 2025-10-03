為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黑猩猩之母珍古德辭世 享壽91歲

    2025/10/03 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    英國靈長類動物學家、「黑猩猩之母」珍古德（Jane Goodall）1日在美國辭世，享壽九十一歲。圖為珍古德今年6月來台演講畫面。（資料照）

    英國靈長類動物學家、「黑猩猩之母」珍古德（Jane Goodall）1日在美國辭世，享壽九十一歲。圖為珍古德今年6月來台演講畫面。（資料照）

    享譽全球的英國靈長類動物學家、「黑猩猩之母」珍古德（Jane Goodall）一日在美國辭世，享壽九十一歲。珍古德畢生致力於靈長類動物研究，後期轉型為保育專家；全球各界領袖與環保人士同聲哀悼她的辭世。

    根據國際珍古德協會表示，珍古德是在美國巡迴演說期間，在加州洛杉磯睡夢中安詳離世；協會推崇她在動物行為上的發現，帶來革命性變革，以及致力於自然保護。

    非科班出身的珍古德自一九六〇年代起投身黑猩猩研究，以開創性的沉浸式實地調研聞名，透過與黑猩猩生活發現黑猩猩吃肉，還會使用工具，甚至製造工具，進一步揭示黑猩猩擁有親情、悲傷、歡樂，甚至戰爭行為，徹底革新動物行為學與人類自我理解。

    隨著生態危機加劇，珍古德逐漸從研究者轉型為全球倡議者。一九七七年創立「珍古德國際協會」，一九九一年推動「根與芽」計畫，至今遍及七十五國，鼓勵青年投入環境保護。

    聯合國秘書長古特瑞斯盛讚珍古德「非凡成就」，英國綠色和平組織推崇她是「當今時代真正的保育巨擘之一」；珍古德長期研究黑猩猩所在地的坦尚尼亞總統蘇盧胡則說，珍古德的研究徹底改變了野生動物保育的面貌，並讓坦尚尼亞成為全球關注黑猩猩與自然保護的核心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播