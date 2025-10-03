黑猩猩之母珍古德辭世 享壽91歲

英國靈長類動物學家、「黑猩猩之母」珍古德（Jane Goodall）1日在美國辭世，享壽九十一歲。圖為珍古德今年6月來台演講畫面。（資料照）

享譽全球的英國靈長類動物學家、「黑猩猩之母」珍古德（Jane Goodall）一日在美國辭世，享壽九十一歲。珍古德畢生致力於靈長類動物研究，後期轉型為保育專家；全球各界領袖與環保人士同聲哀悼她的辭世。

根據國際珍古德協會表示，珍古德是在美國巡迴演說期間，在加州洛杉磯睡夢中安詳離世；協會推崇她在動物行為上的發現，帶來革命性變革，以及致力於自然保護。

非科班出身的珍古德自一九六〇年代起投身黑猩猩研究，以開創性的沉浸式實地調研聞名，透過與黑猩猩生活發現黑猩猩吃肉，還會使用工具，甚至製造工具，進一步揭示黑猩猩擁有親情、悲傷、歡樂，甚至戰爭行為，徹底革新動物行為學與人類自我理解。

隨著生態危機加劇，珍古德逐漸從研究者轉型為全球倡議者。一九七七年創立「珍古德國際協會」，一九九一年推動「根與芽」計畫，至今遍及七十五國，鼓勵青年投入環境保護。

聯合國秘書長古特瑞斯盛讚珍古德「非凡成就」，英國綠色和平組織推崇她是「當今時代真正的保育巨擘之一」；珍古德長期研究黑猩猩所在地的坦尚尼亞總統蘇盧胡則說，珍古德的研究徹底改變了野生動物保育的面貌，並讓坦尚尼亞成為全球關注黑猩猩與自然保護的核心。

