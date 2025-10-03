原住民保留地禁伐補償金 原民會：今年已如數撥付地方政府

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur（資料照，記者方賓照攝）

每公頃增至6萬元

總統賴清德去年六月廿四日公布「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，自今年起，禁伐補償金由每公頃新台幣三萬元提高至六萬元。原住民族委員會昨日表示，截至今年九月底止，已有超過五．二萬名族人完成申請，合格面積約八．三萬公頃，補償金額約四十九．八億元，已如數撥付地方政府發放，以守護山林並保障族人權益。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur強調，依法行政是法治國家行政權利的重要原則，去年十一月七日行政院長卓榮泰與立法院朝野黨團會商，為完備程序，依循預算法第九十一條、財政紀律法第五條法定原則，將辦理追加預算支應，原民會積極協調行政院主計總處籌編相關經費於今年三月十日向行政院送出追加預算，立法院三讀通過，今年九月十七日經總統公布，經費計廿三億餘元，昨日已如數撥付地方政府，讓族人生計獲穩固支持。

曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，該政策不僅協助族人維持基本生計，更在環境永續、山林保育及防災減災等面向發揮深遠效益。禁伐補償金的發放，落實「尊重原住民族歷史情感、兼顧環境保護」的核心精神。

曾智勇Ljaucu．Zingrur指出，禁伐補償政策是權益保障與自然保育並行的重要措施，未來將持續精進相關制度設計，積極傾聽部落心聲，此政策也象徵政府與部落共同守護山林的決心，讓族人在傳統領域中能穩定生活並延續文化，原民會感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰與立委高度重視禁伐補償政策，亦感謝各界關注與肯定，大家共同守護山林資源，確保原住民族世代安心生活，攜手邁向人權與永續並行的願景。

