肺鏈疫苗明年升級》迎戰肺鏈新興血清型 升級版疫苗精準預防接種

台灣活力老化推展協會昨日舉辦「長者IPD防治策略共識會」，疾管署組長楊靖慧（左起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會副召集人馮嘉毅、疾管署長羅一鈞、衛福部次長莊人祥、台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴、台灣感染症醫學會理事長張峰義、林口長庚紀念醫院副院長邱政洵、台大醫院小兒感染科主任呂俊毅、林口長庚紀念醫院感染醫學科主治醫師黃景泰等人出席。（記者羅沛德攝）

根據疾管署資料，台灣六十五歲以上長者的肺炎鏈球菌血清型已明顯轉移了。林口長庚醫院內科部感染醫學科主治醫師黃景泰指出，明年引進PCV20可涵蓋約四十五％的血清型，PCV21則可涵蓋約七十％。

廿價可涵蓋45％血清型、廿一價達70％

黃景泰建議，從未接種過肺鏈疫苗的民眾，明年起只要打一劑即可。近年來成為主流病毒株23A、15A皆為PCV13未能涵蓋到的血清型。

根據疾管署在二〇二一至二〇二五年的監測結果，長者最常見的肺鏈血清型為23A、15A、19A、35B及3；造成肺鏈死亡主要血清型為23A、15A、35、19A與 23F，其中23A、15A占多數。

黃景泰表示，PCV20在PCV13基礎上額外涵蓋七種血清型，而PCV21則額外涵蓋十七種血清型，台灣感染症醫學會已建議成人肺鏈疫苗策略應以流行病學為核心，考量疫苗覆蓋率以及血清型別趨勢適當調整。

台灣感染症醫學會理事長張峰義呼籲，長者得肺鏈死亡率高，若是合併糖尿病、三高或心血管疾病、慢性阻塞性肺病、慢性腎病等，將使得發生肺鏈疾病、住院率與重症風險又加劇。他建議，台灣保險業者應該加入鼓勵被保險人施打疫苗，相形之下，美國ACIP採行risk-based模式，只要存在風險便建議接種，其費用多由保險或自費支付。

