肺鏈疫苗明年升級》有效應對血清型轉移 提升肺鏈施打率是關鍵

侵襲性肺炎鏈球菌感染以兒童與老人最高。（資料照，彰化縣政府提供）

侵襲性肺炎鏈球菌感染以兒童與老人最高。台大醫院小兒感染科主任呂俊毅指出，自從幼童接種肺鏈PCV13疫苗後，肺炎重症減少許多，他說：「這個經驗很成功，讓小兒科重症病患少很多」。

兒童疫苗接種十年有成 老人連帶受保護

呂俊毅表示，全國兒童疫苗接種十年有成，大幅降低感染率，也因幼童接種涵蓋率高，連帶讓老人也受到保護。他指出，從美國肺鏈疫苗政策經驗可以看出，他們自二〇〇〇年開始提供兒童常規接種PCV7，十年時間也間接保護了成人，同時也帶動了流行血清型轉換成非疫苗涵蓋的型別，而台灣的趨勢也是如此，出現血清型置換的現象，凸顯需要引進更多價的疫苗來預防新興的血清型。

林口長庚醫院副院長邱政洵談到，先進國家施打肺鏈疫苗的情況，PCV20和PCV21在歐盟、美國、加拿大等國，已連續被列為長者或者是高風險族群優先接種的疫苗。目前以美國施打層面較廣，鎖定五十歲以上及十九歲至四十九歲高風險族群；其次是奧地利針對六十歲以上成人。大部分國家是六十五歲以上成人，加拿大直接將六十五歲以下高風險族群納進施打行列。

邱政洵指出，今年九月衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組會議已做出決議，針對十九歲至六十四歲的高風險對象（資料照，彰化縣政府提供），在六十五歲前完整接種肺炎鏈球菌疫苗（PCV13／15+PPV23）者，間隔五年內，可再追加接種一劑PCV20或PCV21。

