肺鏈疫苗明年升級 民團籲納家醫追蹤指標

台灣活力老化推展協會昨日舉辦「長者IPD防治策略共識會」，疾管署組長楊靖慧（左起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會副召集人馮嘉毅、疾管署長羅一鈞、衛福部次長莊人祥、台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴、台灣感染症醫學會理事長張峰義、林口長庚紀念醫院副院長邱政洵、台大醫院小兒感染科主任呂俊毅、林口長庚紀念醫院感染醫學科主治醫師黃景泰等人出席。（記者羅沛德攝）

台灣已邁入超高齡社會，長者健康成為公共政策焦點，其中肺炎是六十五歲以上死亡率第三位。如何降低威脅、提升疫苗覆蓋率是當務之急。衛福部次長莊人祥昨天在「長者IPD防治策略共識會」宣布，明年起肺炎鏈球菌疫苗將全面升級為單劑型，六十五歲以上長者只要打一劑即可完成接種，盼能鼓勵長者積極響應。

全面升級單劑型 65歲以上長者只要打一劑

這場會議由台灣活力老化推展協會舉辦，理事長吳玉琴指出，肺鏈疫苗應納入「家醫大平台」，以提升接種率。她說，二〇二四年長者死亡率第一名為惡性腫瘤，政府已強化癌症防治計畫、放寬篩檢並編列公務預算；第二名心臟疾病則有「八年八八八計畫」，去年收案率達六成，並推動地區醫院全人照護與臨床路徑優化。但排名第三的肺炎，目前缺乏對應政策，建議將疫苗納入健康台灣政策下的大家醫計畫，設立獎勵指標，藉基層醫療協助提高覆蓋率。

肺炎是長者死亡率第三名 應設基層醫療獎勵提升接種率

疾管署自二〇二三年十月起，針對六十五歲以上長者提供十三價（PCV13）與廿三價（PPV23）各一劑的公費接種；去年再擴大至五十五至六十四歲原住民，今年八月起更進一步提供PCV13加PPV23。

疾管署：明年起改採廿價或廿一價疫苗

疾管署署長羅一鈞表示，現行疫苗分十三價與廿三價，長者常搞不清楚。依據傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，明年將全面改採廿價（PCV20）或廿一價（PCV21）疫苗，未來僅需打其中一劑即可，盼提升接種意願並降低醫師端溝通難度。後續疫苗銜接完成後，將把接種率納入大家醫計畫指標。

台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅提醒，國內外多項指引指出，慢性阻塞性肺病（COPD）等高風險成人應接種肺炎鏈球菌疫苗，以降低社區肺炎與侵襲性感染負擔。他希望在引進新型疫苗同時，也能擴大施打族群，進一步降低致死率。

疾管署組長楊靖慧則表示，將遵照ACIP決議導入PCV20與PCV21，並積極爭取採購預算。另針對放寬公費接種的風險因子，已向醫藥品查驗中心（CDE）提出成本效益評估建議，最快明年會有相關成果。

