金馬62禮盒 5縣市女首長攜手行銷

中部5縣市產品各具特色。（記者湯世名攝）

「五星連線—金馬62聯名商品曝光記者會」昨晚在彰化縣全國麗園大飯店登場，由彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠等五位首長共同出席，宣布中部五縣市首度聯名推出「金馬62禮盒」及「五星綜合水果盤」，攜手推廣地方農產、設計與觀光，展現中台灣團結合作、行銷在地特色走向全國與國際的決心。

彰化縣今年推出的金馬62聯名禮盒，以「躍」為主題，象徵城市的活力、創意的能量。此次禮盒與二水鄉在地品牌「水水果饌」合作，利用白柚皮再製成果乾，展現全果利用與循環經濟的永續精神，並賦予禮盒新生命。

除了禮盒，五個城市更與統一超商攜手，推出「五星綜合水果盤」，將中部優質農產品推廣到全國各地，讓消費者隨時都能品味在地好滋味。

王惠美表示，今年藉由金馬聯名禮盒與台灣設計展，期盼把觀光的魅力、農業的永續與設計的創意結合在一起，不僅推廣在地的好產品，也讓更多朋友看見不一樣的彰化。誠摯邀請大家來彰化走走，帶回一份「躍」的喜悅與感動。

彰化縣長王惠美（右起）、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠共同介紹產品。（記者湯世名攝）

