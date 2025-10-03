為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    家長控幼兒園管教不當 彰縣府︰裁罰減招

    2025/10/03 05:30 記者謝君臨、張聰秋／綜合報導

    發生於去年的彰化縣一家準公共化幼兒園管教不當爭議案，民進黨立委林月琴昨天偕同受害者家長共同舉行記者會，指控園方不當管教行為，短短十天內竟高達一五八次，包括抓小孩的頭撞牆或壓進水裡、關廁所、擦屁股時摳到嚴重紅腫、甚至針刺膝蓋，造成至少六名幼童身心受創，彰化縣政府教育處回應並強調，對幼兒園不當管教「零容忍」，已依法裁罰該園，並核定減招。

    林月琴及四對受害幼童家長、彰化縣議員許雅琳、靖娟基金會執行長許雅荏，於台北舉行記者會，並提出四訴求，包括彰化縣政府教育處應立刻說明，是否對涉案園所採取減招、停招、停辦或退出準公共化等處分；清楚交代為何二次調查結論差異甚大，林月琴並痛批彰化教育處官僚失職。

    教育部國教署科長陳鉉淑表示，會再請彰縣府說明，為何第一次調查未併同處理不當管教部分，若有違失，會請其檢討改進。

    彰化縣政府教育處回應說，當初調查針對幼童私密部位受傷展開，後續因家長陳情，再次逐一聯繫家長、檢視畫面，並邀請家長出席調查會議，最終認定一名教保員涉及「情節重大」不當管教，助理教保員則屬情節輕微，幼兒園管理不善，也依規定裁罰四十二萬六千元。

