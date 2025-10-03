學生證晚發 台中小一生13天領不到餐券

為讓弱勢學童假日有餐券領，台中市推動「安心午餐券」，但民進黨市議員陳雅惠昨天在市議會揭露，台中竟有學校因小一新生數位學生證延後發放，造成假日空窗十三天領不到餐券，還有學校遲至九月廿六日才通知國小二至六年可領餐，延誤六餐，形同剝奪溫飽；市長盧秀燕表示，若真屬行政不彰將嚴辦。

盧︰若屬行政不彰將嚴辦

教育局表示，正著手調查，目前了解有學校因新舊工作人員交接不完整，導致新生延誤領臨時卡，教育局已備妥臨時卡並通知學校補足，全數學生的權益都已獲得保障。

請繼續往下閱讀...

議員陳雅惠表示，九月開學，部分國小學校在九月六日就公告可領餐，但有學校竟拖到九月廿六日才通知二至六年級學生能憑數位學生證領餐，而小一新生的數位學生證要到十月廿二日才會發放，部分學校卻要求必須拿到卡片才能領餐，導致從九月廿六日至十月廿二日的假日空窗多達十三天，有的學校因臨時卡數量不足，小一僅有少數分配，痛批「安心午餐」不安心。

此外，民進黨楊典忠、周永鴻、林德宇、張芬郁、謝家宜等多位市議員要求營養午餐要免費或者增加補助，而林祈烽指有家長及學生嫌營養午餐難吃；市長盧秀燕表示，她也很想營養午餐全部免費，但台中市明年財政短絀一百多億元；教育局表示，今年編列近十四億元午餐經費，內容包含弱勢補助、營養午餐加碼更有品質。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法