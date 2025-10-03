爭取國際遊客 中台灣7觀光圈結盟

台灣中區觀光圈聯盟協會昨天成立，成為全台首個跨區域的觀光組織，力拚國際觀光。（記者蔡淑媛攝）

台灣國際觀光客從一年千萬旅客下修到九百萬人，今年還未達標，為了扭轉國際客對台灣觀光印象仍停留在北部，台灣中區觀光圈聯盟協會昨天成立，成為全台首個跨區域的觀光組織，集結中台灣日月潭、大阿里山、中彰、金門、竹竹苗、大草嶺、235區域（嘉義縣市）等七大觀光圈，共同打造具國際競爭力的永續觀光品牌。

包括日月潭、大阿里山、中彰等

交通部觀光署長陳玉秀表示，目前八十八％的國際旅客集中在北部，顯示中南部景點曝光不足，正是中區觀光的發展契機，未來觀光署將把更多行銷資源聚焦中南部，並與聯盟協會緊密合作，南投縣長許淑華、立法院副院長江啟臣及參山、日月潭、阿里山、雲嘉南等國家風景區管理處長都在場見證協會成立。

觀光署︰更多行銷資源聚焦中南部

首任理事長，也是日月潭觀光圈盟主李吉田表示，近期台灣觀光旅遊業景氣不佳，去年境內旅遊平均停留天數創十年新低，且海外旅客集中北部，因此中部七大觀光圈決定整合資源，打團體戰，盼能突破困境。

李吉田強調，台灣中部擁有得天獨厚的觀光資源，從嘉義阿里山的森林鐵路、南投日月潭的湖光山色，到台中高美濕地的夕陽、彰化八卦山的大佛，再延伸至金門的戰地風情，每一處都充滿了故事與魅力。

李吉田說，中區觀光圈串連中台灣八縣市，協助業者在市場行銷、遊程設計，建立制度化平台，直接參與政策討論，共同擘劃台灣觀光，強調包括新竹峨眉湖與彰化八卦山都有的宗教觀光主題，或是阿里山、東埔溫泉、日月潭一日行程的組合，都是行銷的方向，設計貼近市場的特色體驗，感受到中部旅遊的高品質。

