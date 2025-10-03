為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    意外頻傳 台積電嘉義廠強化工安

    2025/10/03 05:30 記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導

    台積電在嘉義科學園區興建先進封裝AP7廠，P1廠區前天發生承包商工人遭高壓電擊工安事件，而上月二十七日也有工人遭千斤頂夾斷右手大拇指，經緊急送醫接回斷指；台積電表示，工地現場為交付承攬範圍，工程已於第一時間自主停工，主承商並依規定通報主管機關，以進一步釐清事故原因並加以改善。

    據了解，前天P1廠區進行裝機工程，工人前一天曾測試並未通電，但裝機前未再次確認，疑標準作業程序執行不夠確實而導致發生感電意外，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心已派員進行調查，而斷指意外事件部分，業者已提出改善計畫。

    地方人士說，P1廠區於去年五月挖到文化遺址、人骨遺骸，今年五月以來至少發生六起工安意外，造成兩人死亡、多人受傷，凸顯出工地安全管理出現漏洞等問題。

    國科會南科管理局表示，台積電為強化嘉義廠施工安全，引進多種工安體感訓練模組，針對所有新進勞工加強訓練，南科管理局與職安署則於九月起合作於嘉義園區打造XR（延展實境）場域教育訓練基地，全面強化勞工工安意識及危害辨識能力。

    南科管理局長鄭秀絨表示，台積電嘉義廠有多個不同工班進行不同工項，工安事件樣態不同，承包商標準作業程序、確認步驟不夠確實，發生多起意外，已要求所有工人進場前須經教育訓練；台積電嘉義廠P1廠進入裝機階段，P2廠正進行建築工程，為確保進度，南科局與台積電已針對水電、排污水等程序進行過測試，確認符合量產規模。

