    首頁 > 生活

    塵鹽害斷電 麥寮許厝魚塭損失逾200萬

    2025/10/03 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    雲林麥寮許厝一處養殖區，疑因台電部分配電設施塵鹽害嚴重電線脫落斷電，造成魚塭水車停擺逾十二小時，池內下週就要收成的魚隻大量死亡，漁民欲哭無淚，粗估損失逾二百萬元。台電公司雲林區處指出，該地因鹽塵害腐蝕設施，已排定十四日停電施工。

    施姓漁民指出，因為電線脫落斷電，魚塭停電水車無法運轉，前天上午六點多巡視發現，緊急通報台電搶修，因停電太久魚缺氧，大量魚隻死亡浮在水面上。

    漁民說，魚塭放養二萬八千多隻台灣鯛，其他草魚、烏鰡、大頭鰱等魚種一萬多隻，下週就要收成出貨，現在全沒了，損失超過數百萬元，就連投入的成本也收不回來，要找誰賠償？周邊還有斷裂的電桿未修，東北季風季將屆，希望台電能全面更新，避免再發生脫落事故。

    台電雲林區處指出，一日接獲用戶通報，派員前往處理，因現場為養殖漁業道路狹小，工程車無法到達，影響搶修進度，中午左右復電，針對部分配電設備因鹽塵害腐蝕嚴重，預計十四日停電進場施工。

    雲林區處表示，對於不能中斷的用電場所或設備，用戶應自備適當的發電機或不停電電源裝置等，作為備用的電源。

