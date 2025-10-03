旗津中秋「吃通海」 300換500元優惠券

中秋、國慶日三天連假期間，每日上午十一點至下午七點，一般遊客禁騎燃油機車搭乘渡輪。 （記者許麗娟攝）

明豐收廣場開放登記 適用在地近百家攤商店家

中秋連假即將到來，高雄旗津旗后商圈於明日舉辦「旗津吃通海」，推出千份三百元變五百元的「吃通海券」超優惠活動，其中一六〇份早鳥票一開放即秒殺，當天下午兩點起於旗津豐收廣場還開放現場登記，數量有限，換完為止。

豪雨影響生意 商圈辦活動自力救濟

原本七月是旗津旅遊旺季，但今年受連日豪雨影響，商家生意大受影響，所幸旗津風箏節吸引不少遊客來到旗津；商圈也自力救濟，舉辦各類活動刺激消費。

「二〇二五旗津吃通海」由旗后商圈發展協會主辦，結合在地近百家店家攤商，推出千份「吃通海券」，民眾只需以三百元現金，即可兌換面值五百元的消費券，適用於旗津近百家合作店家，包含海鮮餐廳、特色小吃與協力車店家等，預期連續假期可帶動消費熱潮。

儀隊、幼兒園太鼓和火舞劇場等表演

旗后商圈理事長陳昱宏表示，活動特別邀請到全國高級中等學校儀隊冠軍港明高中儀隊，帶來氣勢磅礴的儀隊踩街表演，更安排旗津海星幼兒園的太鼓表演、吉他彈唱及火舞劇場等精彩節目；現場也規劃多項親子同樂內容，包括免費的大型氣墊樂園與水池氣墊，及在地沙雕、風鈴等手作體驗，讓遊客深入感受旗津的文創活力與海洋風情。活動詳情可上「旗后商圈發展協會」臉書粉專查詢。

中秋、雙十 管制遊客騎燃油機車搭渡輪

中秋節、雙十節皆為三天連假，離島旗津為高雄重要景區，屆時警方將視旗主要道路車流量及停車場狀況，適時於旗津一路、敦和街口、旗津一路、廣澤街口，啟動車輛單行管制；為降低旗津地區空污，連假期間每天上午十一點到下午七點，鼓山往返旗津的渡輪，管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪，旗津居民、公務車不受限。

熱愛旅遊及美食的網紅Nini，直呼旗后商圈好吃好玩又好拍。（旗后商圈發展協會提供）

