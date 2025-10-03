恆春建城150年 明華園《瑯嶠風雲》明登場

《瑯嶠風雲》昨天在北門城牆旁進行彩排。（記者陳彥廷攝）

恆春建城一五〇週年紀念大戲《瑯嶠風雲》，將於明日晚間在恆春聯福磚窯前草皮盛大登場，明華園戲劇總團昨天彩排，以城牆作為背景，演出跨界火舞，壯闊氣氛令民眾感到震撼不已。

為迎接恆春古城建城一百五十週年，屏東縣政府邀請明華園戲劇總團回到故鄉演出，明華園為此策劃紀念大戲《瑯嶠風雲》，昨天在北門城牆旁舉行彩排宣傳，吸引許多在地鄉親先睹為快。

縣府表示，《瑯嶠風雲》由明華園藝術總監陳勝福與導演黃致凱聯手製作，以恆春古城為背景，打造大型戶外史詩戲曲，集結明華園戲劇團藝術家族與跨世代、跨領域演員，以北門城牆為次舞台，營造壯闊而沉浸的氛圍，讓觀眾彷彿穿越時空，見證百年前的風雲激盪。

縣長周春米表示，《瑯嶠風雲》以「羅發號事件」、「牡丹社事件」及清廷立縣建城為主軸，交織出族群對立與合作的張力，故事從一八七一年琉球船難展開，透過原住民領袖潘文杰、義士陳尊賢、義軍陳福傳等歷史人物重塑，勾勒戰爭與命運抉擇壯烈情節，將歷史的勇氣與犧牲化為當代的土地記憶，這不僅是一場演出，更是對歷史、土地與族群的致敬，重現恆春古城一五〇年榮光。

