潮州民治溪至泗林橋整治 蛻變河堤公園

潮州民治溪泗林橋至茂林橋約1.1公里進行整治。（記者陳彥廷攝）

斥資1.73億元改善1.1公里河道 拓建緩坡護岸及改建橋樑

潮州鎮民治溪至泗林橋因河道蜿蜒及防洪寬、高度不足導致排水不佳，颱風及豪雨來臨常發生淹水情形，影響堤岸及周邊民宅安全，經屏東縣政府向經濟部水利署爭取經費補助後，共斥資一．七三億元改善長一．一公里的河道，並拓建護岸及改建橋樑，打造成美麗的水岸綠地公園。

請繼續往下閱讀...

兼具生態與治水功能親水廊帶

民治溪貫川潮州鎮市區，從泗林橋至茂林橋河段最為蜿蜒，且河道狹窄，若遇大雨，暴漲的溪水常漫過道路，並沖擊護岸，令當地居民感到擔憂，為解除水患，屏縣府決定以生態工法整治河道。

屏東縣長周春米表示，為保留民治溪河道風貌，縣府以生態緩坡護岸等生態工法進行施工，降低衝擊，茂林橋至泗林橋長達一．一公里的河段，經縣府與水利署努力改善排水環境後，成為潮州鎮一條兼具生態與治水功能的親水廊帶，提供居民休閒遊憩的新場域，感謝私有地主配合施工，讓治水工程順利完成。

縣府水利處表示，該工程由水利署補助一．五八億、縣府自籌一千五百萬元完工，遵循「迴避、縮小、減輕、補償」原則施工，並於高灘地營造昆蟲、鳥類棲息環境，兼顧治水與生態，原溪岸桃花心木移植或留置於新規劃綠帶，沿線新植原生樹種如香楠、楝樹、茄冬等，以碳補償機制達成相對的「零排放」，同時提供親水休憩空間。

設水防道路增三星里救災能量

水利處指出，整治後的河道保留生物棲息環境，下游的護岸及橋樑基樁，也不會因為截彎取直後加速淘刷，未來樹木開花結果可吸引蟲、鳥及水族生物棲聚，新設的水防道路有助於提升三星里地區的救災能量，保護障當地居民安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法