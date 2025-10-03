淤積過高 太麻里溪、金崙溪緊急清淤

台東太麻里溪河床淤積與堤防同高，縣府將緊急清淤。（記者黃明堂攝）

去年以來，多場颱風豪雨在山區降下驚人雨量，台東溪流河床都出現淤積，其中南迴的太麻里溪及金崙溪甚至出現淤積高過堤防的狀況，一旦再降豪雨，恐溢堤氾濫；縣府除了已向中央爭取逾五億清淤補助，也準備在本月中旬前先動用縣府災害準備金，優先對這兩條溪緊急清淤。

與堤防同高 再降豪雨恐溢堤

太麻里溪在八八風災時曾因溪水暴漲，沖破堤防後大氾濫，造成南迴公路及鐵路橋梁斷裂，淹沒約百公頃良田，這種恐怖情況，至今仍令當地居民歷歷在目，近兩年每逢颱風豪雨，常見溪水暴漲，令人驚心動魄。日前樺加沙颱風帶來的驚人雨量，溪水位上升，雖然維持在安全範圍內，但也逼近堤防高度。

縣府強調，極端天候日益頻繁，受樺加沙颱風外圍環流影響，東屏山區累積雨量逼近千毫米，造成太麻里溪及金崙溪大量土石淤積，部分堆積高度甚至超過堤防，縣府會同水利技師實地會勘，並決定啟動縣府災害準備金進行緊急清疏作業，以保障居民安全，這次的緊急清疏將優先針對太麻里溪與金崙溪辦理，縣府也已啟動緊急採購程序，加快作業流程，以利工程順利展開。

縣府指出，依據丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例，已向中央提報利嘉溪、知本溪、太麻里溪、金崙溪、大武溪、大竹溪等六條河川清疏經費，總計將爭取五．二億元，目前尚待核定。但面對極端氣候帶來的劇烈強降雨狀況，因此，縣府先行啟動自有資源，務實加速處理。

