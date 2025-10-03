竹縣122線改善 6億打造五峰新橋

總工程經費高達六億元的新竹縣縣道一二二線（南清公路）四十三．五K改善工程昨天開工，將興建長二二五公尺、寬十公尺的新橋、改善路線線形，期盼提升山區道路安全，方便遊客前往清泉風景區及觀霧國家森林遊樂區，成為五峰鄉的新地標，預計二〇二七年底完工通車。

縣長楊文科表示，縣道一二二線四十三．五K路段位處高潛勢土石流區，過去每逢豪雨即傳出坍方阻斷交通，造成居民生活不便與觀光遊客安全疑慮。此次工程由中央補助三億八二三萬元及縣府自籌兩億九一九三萬四千元辦理，總工程經費六億十六萬四千元。

五峰鄉長秋維書表示，感謝中央、縣府及各級民代十幾年的努力，這條道路可改善部落居民通勤、農產運輸與觀光旅遊交通安全品質，避開危險路段安全回家。

工務處長戴志君表示，縣道一二二線四十三．五K附近路段原本線形不佳，彎道半徑過小，屬重複致災區域，工程將增設跨越坑溝的新橋，採預力箱型梁設計，配置雙車道，工期為一〇八〇日曆天，施工期間將進行交通管制。

另外，影響大新竹地區交通發展的「國道一號楊梅至頭份段拓寬工程」大邁步，日前由高公局提出的都市計畫變更案。

有關行經新竹市部分，竹市都市計畫委員會九月廿五日審議通過，將送內政部審查，預計明年完成用地取得作業，並在二〇三三年完成整體建設計畫。

