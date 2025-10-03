桃市議員促普發1.5萬 請市府研議

議會通過提案 市府︰歲入歲出累積短絀逾700億 無餘裕發放

桃園市議會民進黨團總召李宗豪、議員魏筠等人，昨於議會臨時會提案市府對二三五萬市民普發現金一萬五千元，但有國民黨議員質疑適法性，或提議爭取中央全額補助執行，無黨籍議員于北辰則主張市府考量財源狀況研議可行性，主席、議長邱奕勝徵詢大會意見後，通過相關議員提案及附帶決議，建請市府研議辦理。

市府新聞處回應，桃市歲入歲出累積短絀超過七百億元，未來五年重大施政還需籌編逾二千億元預算，新版財政收支劃分法雖有增加統籌分配稅款，但在中央各種扣減下，實際挹注效益遠低於桃市需求，實無普發現金的餘裕，將優先把資源投入捷運、社宅、長照、公托及校舍整建等。

綠議員︰有超徵、超收 應還稅於民

魏筠表示，市長張善政上任後，桃市獲中央超額稅收補助約六十七億元，去年全市稅課收入超徵四十七億元、罰款及賠償收入超收十一億元、規費收入超收五億元，加上前兩年標售土地二三〇億元，總計三六〇億元，且明年統籌分配稅款桃市實際分配比原本預估多卅餘億元，綜上足可支應二三五萬市民普發現金一萬五千元。

魏筠說，七月十一日立法院通過「普發現金一萬元」案，「還稅於民」已成主流民意，既然桃市財政有餘裕，希望市府不要急著否決此案。

議會民進黨團總召李宗豪強調，這項提案有財源依據，連同中央普發現金一萬元，每位市民共可領到二萬五千元，希望市府順應還稅於民的時代潮流。

藍議員︰等南、高市發放後再跟進

議會國民黨團總召林政賢認為，桃市歲入歲出累積短絀超過七百億元，已無能力普發，建請市府爭取中央全額補助發放；議員詹江村說，市府要考量適法性問題，最好等台南市、高雄市發放後再跟進；議員舒翠玲表示，只要中央對桃市的一般性、計畫性補助款都正常發給，市府可研議普發案。

于北辰打圓場地說，沒有議員會反對普發現金，請市府考量財源狀況並研議發放；最後，議會大會通過魏筠、李宗豪的建議案與三位藍軍議員的附帶決議，送請市府研議。

