    首頁 > 生活

    三義木雕節10日登場 首創義賣助弱

    2025/10/03 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    木雕大師簡明光老師展現木雕技藝，現場創作「大象」。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣三義鄉年度盛事三義木雕藝術節，將於十日至十二日雙十連續假期，在三義木雕博物館、水美藝術街登場，有國際木雕競賽頒獎、木雕創作表演、木雕職人體驗、木藝親子DIY，以及品三義．慢城心旅小旅行等活動，今年首創木雕創作義賣助弱勢活動，邀請遊客漫遊三義慢城，體驗獨特的木雕藝術文化。

    苗縣府文化觀光局昨在苗栗縣政府大廳召開行銷記者會，邀請木雕師簡明光現場展現木雕技藝，現場創作「大象」。同時邀請三義木雕協會、水美商圈代表、木雕、文創業者，展出各式文創商品。

    三義木雕館今年協同木雕師，共雕刻近卅件創作義賣，將提撥一定比例的金額捐助在地社福單位及弱勢族群；讓三義木雕藝術節不僅是一場木雕藝術的觀賞與體驗，更成為文化藝術與社會公益的平台。

    苗縣府文觀局副局長徐建男指出，三義木雕藝術節將於十日下午一點舉辦社區才藝競賽，展現三義地方文化特色與活力，下午三點舉行開幕典禮，並頒獎表揚今年台灣國際木雕競賽得獎者。

    三天的活動除可欣賞靜態木雕展，還可以組隊玩闖關任務「守護森林木之靈」；在木雕館前廣場體驗玩木頭的樂趣，有「雙人鋸木」、「車製文昌筆」等，還有親子木藝DIY，以及木雕大師現場創作表演，另規劃了「品三義．慢城心旅」小旅行。

    三義木雕協會理事長沈培澤發起木雕藝品公益回饋活動。（記者張勳騰攝）

