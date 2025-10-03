花蓮災後重建 卓揆：丹娜絲特別條例追加200億 補足各項重建計畫所需經費 最快、最有效率

行政院長卓榮泰昨在院會表示，將以二百億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算，盼立法院朝野黨團支持。（行政院提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，行政院將以「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」特別條例處理相關災損補助與重建經費。行政院長卓榮泰昨在院會表示，將以二百億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算，盼立法院朝野黨團支持。

國民黨團總召傅崐萁表示，每個地方的受損程度不同，是否能夠一體適用在同一個條例裏面，國民黨團還要再研究。基本上國民黨團會有自己的條例，但行政院願意把光復災損的情況都納入的話，我們可以考慮在丹娜絲重建條例的六百億裡面再加入兩百億，成為八百億。

請繼續往下閱讀...

卓揆指出，丹娜絲風災特別條例已公告將花蓮全區劃定為災區，此次花蓮馬太鞍溪堰塞湖的形成，是在丹娜絲颱風後所造成，九月廿三日堰塞湖潰流事件，也是在七二八豪雨後，無論堰塞湖形成的原因與造成事件的時間，適用「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」上是沒有任何疑義的。

計畫經費 不排擠丹娜絲受災區

卓揆強調，行政院預計在最快時間內，以二百億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正，以及特別預算的追加。同時，會補足各項重建計畫所需經費，不讓原先遭丹娜絲颱風侵襲之災區，在相關協助工作上出現排擠效應，「這是最快、最有效率，且最直接的方式」，希望立法院朝野各黨團能夠支持，讓各項補助工作得以迅速全面展開。

卓揆也說，災後政府依照計畫，分階段推動搶救與復原工作，一是搶救生命、二是協助家園重建、三是清除垃圾與淤泥、四是恢復當地交通與環境，以中秋節前恢復居民基本生活為目標，全力以赴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法