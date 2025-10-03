為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大樓外牆剝落砸傷人 北市建管處重罰30萬

    2025/10/03 05:30 記者何玉華／台北報導
    台北市華陰街大樓外牆脫落砸傷人， 建管處從重罰30萬元並限期修復。（台北市建管處提供）

    台北市華陰街大樓外牆脫落砸傷人， 建管處從重罰30萬元並限期修復。（台北市建管處提供）

    台北市大同區華陰街一棟十二層住宅大樓，昨天早上七、八樓處外牆磁磚突然大片脫落，多數被防護網攔住，仍有部分掉落砸傷路過民眾，所幸送醫無生命危險，台北市建築管理工程處派員到場查看後，從重裁罰大樓維管單位卅萬元並限期從速修復。建管處提醒，十年以上的建物可申請修繕補助，每棟最高廿萬元，實支實付，今年已補助八十九件，總金額近五百萬元。但不願具名的專業人士表示，外牆拉皮才能有效提升安全，但因所費不貲，多數大樓傾向局部修繕處理。

    建管處指出，該棟建築是一九八四年核發使用執照，屋齡超過卅年，獲報後派員檢視，發現是從七、八樓外牆掉落，提醒管委會應即刻進行全面檢查與診斷，防止類似事件再度發生。

    建管處表示，依建築法規定，大樓因未善盡維護管理責任，將釐清維管單位是七、八樓住戶或管委會後，從重裁罰卅萬元。若造成人民生命財產損害，相關人亦須負民、刑事責任。

    建管處長虞積學強調，外牆掉落危害公共安全，相關案件都秉持「從重、從速」原則，要求立即改善。市府推動外牆安全檢修及補助，屋齡十年以上的建築物可申請，每棟最高補助廿萬元，實支實付。

    建管處統計，二〇二三年共補助五十五件，總金額約二五〇萬元；二〇二四年共一二〇件、六六八萬餘元；今年截至九月底共八十九件、近五百萬元。此外，都市更新處有補助老屋拉皮更新，補助額度上限以不逾總工程經費的五十％，且不超過一二〇〇萬元；但因外牆拉皮經費動輒上千萬，不少申請的社區在了解相關規定後，通常會轉為申請修繕補助，選擇花費較少、施工期程較短的局部修繕。

