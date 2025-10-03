輝達總部卡關 李四川籲新壽提解約條件

新壽盼直接轉移地上權給輝達 李︰絕不會改契約

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，卡在地上權屬於新光人壽（新壽）；新壽欲直接轉移地上權給輝達，北市府認為涉及違法圖利不同意。新壽回擊稱，市府可基於重大公共利益等考量免除契約的轉讓限制，「違法」一說是錯誤認知。但台北市長蔣萬安昨受訪仍強調「兩個方案」，副市長李四川補充「絕對不會去改契約」，呼籲新壽正式提出解約條件，讓市府報請議會核准。民進黨議員批前市長柯文哲賤租、蔣萬安無能，國民黨議員則批新壽企圖挾輝達自重、情勒市府。

簡舒培︰柯文哲賤租、蔣萬安無能

對於用地卡關，民進黨議員簡舒培怒批柯文哲賤租北士科，築巢給財團，蔣萬安無能解決；同黨籍議員陳賢蔚認為市府不應死守著有爭議的合約，消極不作為，提出三建議解套，包括公正第三方釐清合理解約金額、依市議會之前的調查報告提出解約訴訟，甚而在公開透明的前提下，同意新壽契約移轉給輝達。

游淑慧批新壽挾輝達自重 情勒市府

國民黨議員游淑慧痛批新壽「企業責任與良心何在」，若企圖挾輝達自重、情勒市府，建議蔣萬安斷開新壽，另覓他地；她並指新壽「什麼都不開發，放了三年多」，放任低價搶到的精華地長草至今，現在要市府把虛無縹緲的未來預期收益也直接估算，要求一四〇億解約金「有什麼臉說這個？」

蔣萬安重申「兩個方案」依法協助

市府「兩個方案」是指依照合約，由新壽新建大樓完成後，取得使照移轉給輝達；第二個就是新壽與市府合意解約後，市府將土地重新設定地上權給輝達。

李四川說，輝達較屬意合意解約，市府提出解約金四十億，新壽不滿意，但至今提出合意解約的條件，呼籲新壽提出自己的版本，市府會依規定編列預算送議會審查，若議會同意編列預算買回，市府一定依法辦理；但就他了解，新壽聽到要送議會，至今未提出。

新壽希望市府基於重大公共利益、民法情事變更原則等考量，免除地上權契約的轉讓限制；李四川強調，新壽希望市府修改契約，讓地上權直接轉移給輝達，市府已經明確告知這違反契約，公務人員絕對要依法辦事，「絕對不會去改契約」，若轉移讓新壽從輝達賺取利益，市府會有圖利的問題，新壽應依據合約來執行。

