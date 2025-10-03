北市公館圓環拆除後第4天》 上午尖峰 車流仍塞至萬盛街

公館圓環拆除後第三上班日，台北市交通局指出，車流已大致回復拆除前。（記者甘孟霖攝）

為改善基隆路、羅斯福路口交通事故案件，台北市政府拆除公館圓環，北市交通大隊昨於道安會報上說明，過往平均每日約〇．七五六案事故，但拆除至昨四天平均每天〇．二五起，數據有所下降。台北市長蔣萬安強調，雖然車流大致恢復拆除前水準，但接下來就是中秋連假，要求交通局務必上緊螺絲，密切關注。

交通局昨報告指出，九月卅日公館圓環拆除首個上班日確實造成壅塞情況，交通單位也陸續實施改善，包含行人號誌採兩段式穿越、路型微調、調整車道、號誌動態連鎖等。目前上下午尖峰時段，車流水準已經大致回復到圓環拆除之前。

請繼續往下閱讀...

交通局表示，昨上午尖峰車流，羅斯福路往南約至萬盛街，福和橋車流則至台北市端引道上去一點，有較前天更改善，大致上已經回復圓環拆除前水準。

首都客運集團總經理李建文也說，這幾天都有到現場觀察公車動線，昨狀況較前天更順暢，幾乎恢復到圓環改造前行車速度；新店客運總監潘子豐說，除原走公車專用地下道車輛因走平面會碰上紅燈稍受影響外，大致上已經恢復圓環拆除前水準。

蔣萬安表示，首日上午大塞車後，當天晚上交通單位就趕快做修正優化，基本上這類大型路口、圓環改造都要等兩週調整，才會逐漸上軌道，他並請交通局持續觀察，兩週內找出最優模式。另外，今下午起就會出現中秋連假車潮，請各單位協助路口疏導，希望讓該路口更安全順暢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法