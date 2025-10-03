YouBike尖峰時段大當機 北市開罰10萬

影響北北桃共4萬多人 顏若芳批非首次 要求微笑單車提補償方案

北北桃YouBike2.0一日晚間六點卅四分起發生大當機長達六個多小時，許多民眾大老遠到借車站卻發現無法借車，氣得上網怒罵；微笑單車指出，至昨日凌晨零時卅六分才完全排除狀況。議員顏若芳批，這不是首次YouBike發生大當機事件。台北市長蔣萬安表示，微笑單車系統異常已造成市民權益受損，要求交通局在釐清責任後，依照合約從速從重開罰。交通局說，已從重裁罰微笑單車公司最高十萬元。

請繼續往下閱讀...

逾6小時不能借車 凌晨才排除

一日晚間六點多，許多民眾要租借YouBike時，點選啟動靠卡雖跳出刷卡頁面，但遲遲沒有反應，接著顯示暫停服務，社群媒體上民眾罵翻。

蔣萬安要求提具體改善時程

蔣萬安昨上午受訪表示，依照合約微笑單車公司必須負起整體系統營運正常的責任，此事故已造成市民權益受損，他已要求交通局即刻派員瞭解系統異常的原因，並要微笑單車在最短時間提出完整報告及具體改善時程；且在釐清責任後，交通局要從速、從重開罰。

去年YouBike系統三度發生大當機狀況，分別為三月四日影響十二分鐘，五月廿日影響一小時七分鐘，六月十一日影響卅分鐘。顏若芳批評，這已經不是YouBike第一次當機，二〇一六年也發生大當機狀況，當時微笑單車針對會員祭出一定日期內一個小時的免費補償方案。

她要求，北市府除應依約裁罰微笑單車公司，也應該盤點近年YouBike系統當機情形，訂定更嚴格的使用者保障機制；同時針對前晚的跨縣市大當機，要求微笑單車提出免費時數延長方案，作為對會員及使用者的補償。

新版自檢系統 反覆比對當機

台北市交通局昨日例行記者會上，微笑單車發言人林苑毓指出，微笑單車九月廿七日有進行YouBike系統更新版本，主要針對自檢機制更新；不過，由於新版自檢系統資料反覆比對，一日晚間碰上交通尖峰期，大量資料湧入系統，瞬間流量暴增致使系統大當機，當天查找到原因後，立即將系統還原回前一版本，晚間七點四十分系統修復，但持續有零星狀況，直至昨凌晨零時卅六分才完全排除，估計影響台北市兩萬多用戶、北北桃共四萬多用戶。

林苑毓表示，如有因為款項扣款問題，可與微笑單車客服聯繫，原則上將從寬處理；針對賠償、補償機制，後續公司將進行研擬。北市交通局表示，關於這次狀況，已經發文微笑單車公司，依契約採最重十萬元的罰款。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法