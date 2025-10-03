新北濕地藝術季週末登場 14作品吸睛

新北市「濕地藝術季—種籽之旅」將於十月四日至十一月四日，在板橋新月橋下的新海二期人工濕地登場，圖為李蕢至作品《棲種之所》。（記者翁聿煌攝）

新北市「濕地藝術季—種籽之旅」將於十月四日至十一月四日，在板橋新月橋下的新海二期人工濕地登場，四日、五日兩天規劃開幕限定活動，包含守夜人及南西肯恩等樂團演出，另外還有微戀市集、自然素材手作、環境教育體驗等活動，高灘地工程管理處加碼中秋「送月餅」， 十月四日當日下午一點五十分發限量號碼牌，邀請大家共度中秋。

邀國內外環境藝術家創作

高灘處長黃裕斌表示，今年濕地藝術季以「種籽之旅」為主題，象徵種子在濕地中萌芽、成長的過程，也寓意藝術與環境教育的持續發展，今年邀請國內外知名環境藝術家與七組新世代青年藝術團隊齊聚「環境藝術創作營」，將展出十四件結合自然素材、在地觀察與永續理念的藝術作品，呈現濕地的生命力與時間流轉。

開幕限定 送月餅、逛市集

其中李蕢至的《棲種之所》以竹編打造圓形庇護空間，如同靜待萌芽的種子，邀請觀眾走入斑駁竹影中，感受濕地的靜謐與生命力；《年輪之脈》則以松木與枝條重現年輪紋理，並透過「種子曼陀羅」共創活動，將群體願景融入作品中。

此外，坪林實驗國中學生日前化身小小導覽員，透過與台灣博物館及國家發展委員會的合作計畫，為來自德、美、波多黎各、義、日等將近十個國家的國內外學員導覽，帶領他們走讀坪林老街、保坪宮、親水公園、天主堂及坪林舊橋等地，深入踏查社區各景點，認識坪林在地文史，以及北勢溪、翡翠水庫生態環境和資源。

