    首頁 > 生活

    台北大學師生當「鏟子超人」 校方給補助

    2025/10/03 05:30 記者翁聿煌、盧賢秀、游明金／綜合報導
    來自各地的「鏟子超人」在馬太鞍部落，一鏟一鏟把屋旁淤泥、水溝清乾淨。 （記者花孟璟攝）

    號召協助災後重建 提供交通、膳食、住宿及購置必要物資費用

    花蓮災區正積極復原，近日有許多民眾自動當「鏟子超人」，國立台北大學號召全校師生協助災後重建，校方提供交通費、膳食費、住宿費及購置必要物資費用。連江縣政府捐贈一批防疫用酒精，供災民防疫及民生緊急使用；宜蘭縣蘇澳鎮姊妹市日本沖繩縣石垣市也在石垣島發起募款，捐助花蓮風災。

    台北大學說，「鏟子超人」不僅是災後支援行動，更象徵青年勇於承擔社會責任的精神，透過參與災區志工服務，學生能在真實場域培養同理心與團隊合作能力，也體現對社會的熱忱和愛心，「一把鏟子能堆起希望，一雙雙溫暖的手能重建家園」。

    北大校方表示，凡有意願參與災後志工服務師生，可向學務處課外活動組申請補助，包括前往災區的交通費、膳食費、住宿費，以及購置必要物資的相關雜支（如鏟子、雨鞋、毛巾、防護裝備等）。

    消毒環境 馬祖捐防疫用酒精

    連江縣府指出，災後環境衛生與防疫需求提升，因此捐贈一批由馬祖酒廠生產的高品質防疫用酒精，馬祖酒廠生產的防疫酒精，純度高且安全，在疫情期間多次支援國內各地。希望協助災區加強消毒防疫，讓災區民眾或支援的志工能夠健康與安全。

    日本石垣市發起募款助花蓮

    宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市締結姊妹市三十週年，石垣市長中山義隆昨率團造訪蘇澳，與蘇澳鎮長李明哲簽署合作備忘錄，同時新簽「災害應變國際合作協定」，強調「台灣有事就是日本有事」，兩地一定互相支援。「石垣市役所」也在石垣島發起募款，號召市民捐助花蓮風災。

    中山義隆率團參加締盟三十週年紀念活動；李明哲說，石垣市善心再次匯集「送愛到台灣」，募款持續到十月底，兩市鎮並特別簽訂「災害應變國際合作協定」，一旦姊妹市有災難發生，可向對方提出支援請求，提供必要協助。

    中山義隆說，首次簽署的「災害應變國際合作協定」，以兩地居民人身安全為優先考量，未來若發生災難彼此能增加外援，為對方出力。

