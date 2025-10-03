花蓮災民現金花光 光豐農會恢復存提款

花蓮縣光復鄉已連續十天停班停課，金融機構無法存提款，災民口袋錢花光，光豐地區農會昨天開門營業，但很多民眾不知道可以領錢了。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，光復鄉一千八百戶被土石流淹進民宅，已連續十天停班停課，金融機構無法存提款，災民口袋錢花光，與災區最密切的光豐地區農會信用部被投訴電話灌爆，為此農會向農業金融局溝通後，昨恢復存提款。

今起發放每戶5萬 8地點可領

馬太鞍堰塞湖災難連續停班課，災民清理家園須重購家具及用品，不少災民口袋的現金已見底，連日來包括光豐地區農會、郵局休假，提款機也停止作業。災民抱怨「農會沒得領、郵局也不能領，家裡沒錢，日子要怎麼過」？光豐地區農會總幹事張明發說，經通報農業金融局後，財金中心昨已恢復連線，民眾可放心到農會領錢。

此外，受災戶花蓮縣政府今天起每戶發放五萬元慰助金，昨公布八處發放地點，包括大平村在光復國小第二川堂、大馬村（部分）在光復鄉中山路三段七十五號、大安村在光復鄉立圖書館、大華村在光豐農會二樓、大同村在大同活動中心，東富村（部分）、北富村（部分）、西富村（部分）、南富村（部分）則在太巴塱東北社區活動中心，時間為上午九點到下午五點。其中大全村（部分）與大進村（部分）因戶數較少，由縣府人員至家戶發放。

此外，鳳林鎮長橋里上午九點至中午十二點，於長橋里活動中心發放；萬榮鄉明利村下午二點至五點，於明利村活動中心發放。

未領取者可於十月四日至卅一日間，至光豐地區農會二樓及中區食物銀行領取。相關資訊可到縣府全球資訊網馬太鞍專區及縣府臉書粉專查詢。

