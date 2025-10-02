議員：高虹安市府沒願景 就還錢於民

新竹市明年總預算較今年度增169.93億元，市議員曾資程稱高虹安邱臣遠不會建設，就還錢於民。（資料照，記者洪美秀攝）

財劃法新增214億 還有44億未編

新竹市府已完成明年度總預算完成編列，歲入編四六七．二七億元、歲出編四三七．一六億元，歲入歲出相抵結餘卅餘億元，將用於償還市府債務。市議員曾資程指出，市府一一五年度歲入預算達四六七．二七億元，比一一四年的二九七．三四億元大幅增加一六九．九三億元，成長五七．一五％，其中財劃法新增的二一四億元，還有四十四億未編，籲高虹安邱臣遠團隊既然對城市沒規劃願景，就「還錢於民」，將建議由議會黨團提案普發現金一萬元給每位市民，並放寬敬老津貼設籍年限與財產所得門檻、調整十三年未漲的公立導師費及增加里長建設經費。

曾資程主張發1萬並放寬敬老津貼限制等

曾資程說，從歷屆市府的執行量能來看，即便是捷運、鐵路立體化等重大建設，不可能在一年內去化這麼大的新增預算，而大規模預算編列將會成為未來的常態。在這種情況下，高虹安、邱臣遠團隊的選擇，不外乎還債或增加經常門支出。如果市民覺得市府做不出亮眼建設，那麼「還錢於民」就是最直接的照顧方式。

他籲市府普發現金一萬元給每位市民，甚至包括增加育兒津貼每月一千元及提高敬老愛心卡到一千兩百元，放寬敬老愛心卡臥床或行動不便者也可使用等，都可直接受惠於民。

市府財政處表示，有關竹市一一五年度預算案歲入歲出賸餘卅億餘元，其中十一億會用來償還世博台灣館產創園區基金債務，以及公務預算一年以上債務；另考量一一五年度中央核定地方政府一般性及計畫型補助款多屬暫列性質，為因應核定數與實際撥付數差異，會保留部分經費，同時市府會謹守財政紀律，並推出市民有感政策。

